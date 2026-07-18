La alerta por el fenómeno El Niño para el Canal de Panamá, según Fitch Ratings

Desde finales del 2025, diferentes sectores, tanto a nivel nacional como internacional, se advertía sobre los efectos del fenómeno de El Niño para el 2026: sequías, lluvias y canículas, entre otros efectos.



Este escenario también habría puesto en riesgo las operaciones del Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. A mediados de julio de 2026, un informe de Fitch Ratings advertía que la reducción de lluvias podría afectar la navegación y los ingresos del canal.



Según la calificadora de riesgo, el fenómeno climático, confirmado el 11 de junio de 2026 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), representa un riesgo para el sector del transporte en América Latina debido a las alteraciones en los patrones de lluvia.

Fitch advierte riesgos para el Canal de Panamá

De acuerdo con el informe, la disminución de las precipitaciones sobre la cuenca del lago Gatún, principal fuente de agua del Canal de Panamá, podría obligar a imponer restricciones de calado para los buques de mayor tamaño, reducir el número de tránsitos diarios y afectar los ingresos por peajes.

Adicional, medios internacionales agregan que la agencia señala en el documento que, aunque las lluvias registradas entre diciembre y abril permitieron recuperar parcialmente los embalses y alejar una crisis inmediata, persiste el riesgo de una nueva sequía asociada con El Niño.

El análisis añade que la demanda de transporte también podría verse afectada, especialmente en corredores vinculados con la agroindustria, debido a cambios en los ciclos de siembra y cosecha ocasionados por el fenómeno climático.

El Canal asegura que no prevé restricciones en 2026

Por su parte a mediados de mayo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó en el sitio web que ya advertían esta situación y que desde finales del año 2025 mantenían un monitoreo permanente del comportamiento de El Niño y, explicaban que, además se implementó medidas anticipadas para fortalecer las reservas de agua de los embalses Gatún y Alhajuela.

La entidad explicó que, ante la posibilidad de un evento de El Niño durante el segundo semestre de 2026, inició acciones de ahorro de agua en las esclusas y aprovechó una temporada seca con precipitaciones superiores al promedio histórico para incrementar los niveles de almacenamiento.

Según la nota del Canal, las proyecciones hidrológicas se actualizan semanalmente y, con la información disponible hasta ahora, no se contemplan restricciones al tránsito de embarcaciones hasta el 31 de diciembre de 2026, manteniendo una programación de 38 tránsitos diarios.

Medidas para ahorrar agua

Como parte de su estrategia preventiva, se lee en la publicación del sitio del Canal de Panamá informó que mantiene varias acciones para optimizar el uso del recurso hídrico, entre ellas:

Esclusajes simultáneos para embarcaciones pequeñas cuando sus dimensiones lo permiten.

Uso de tinas de ahorro de agua en las esclusas neopanamax.

Empleo de compuertas interiores para reducir el volumen de agua utilizado en las cámaras.

Suspensión temporal de la generación hidroeléctrica en Gatún para priorizar el almacenamiento de agua destinado al consumo humano y la operación del canal.

El verdadero impacto podría venir en 2027

Aunque la ACP explicó que los efectos de El Niño para este año no afectarán el tránsito de barcos en el canal, también, aclaran que los daños más severos de episodios moderados o fuertes de El Niño suelen manifestarse al año siguiente, por lo que ya desarrolla escenarios operativos para 2027.

Asimismo, la administración de la vía interoceánica reiteró que impulsa el Proyecto Río Indio, considerado una solución de largo plazo para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y fortalecer la resiliencia del sistema frente a futuras sequías y a los efectos del cambio climático.