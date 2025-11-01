Clima en Guatemala: nubosidad y frío se prevén para el 2 y 3 de noviembre, según Insivumeh

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) actualizó las condiciones climáticas previstas para el próximo 2 y 3 de noviembre.

En su boletín informativo, el Insivumeh describe las condiciones previstas para el fin de semana y el lunes, día en que muchos sectores gozarán de feriado.

De forma general, se espera nubosidad en zonas del Altiplano Central y Occidental, aunque también se registrarán momentos con poca nubosidad.

Durante el día se prevé un ambiente soleado; en la noche y madrugada, un clima frío.

"A partir de la noche del domingo, la nubosidad y la posibilidad de lloviznas y/o lluvias incrementa en las regiones del norte al centro del país", indica el Insivumeh.

La institución también informó sobre el acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, lo que podría provocar una baja en las temperaturas al inicio de la próxima semana.

Las áreas con mayor probabilidad de experimentar frío, según el Insivumeh, son la meseta central, que incluye la ciudad capital.

Ciudad capital

El Insivumeh reporta que el domingo y lunes podría haber niebla en algunas áreas durante las primeras horas de la mañana.

También se prevén nublados parciales que alternarán con poca nubosidad. Se espera un incremento de nubosidad por la tarde, así como viento del noroeste a inicios de la semana.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 25.0 ºC y 27.0 ºC.

Pacífico

Se espera poca nubosidad, con incremento en horas de la tarde y noche.

Este panorama incluye Boca Costa y el suroccidente, donde habrá probabilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Región norte (Petén)

Podría haber niebla en las primeras horas del día. También se prevén nublados, lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte

Se prevé niebla matutina, cielos parcialmente nublados y lloviznas con actividad eléctrica por la tarde y noche.

Motagua y valles del oriente

En esta área podría presentarse niebla o neblina por la mañana. Se prevé nubosidad parcial alternada con momentos de poca nubosidad.

También hay posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas en zonas montañosas.

Lea también: Guatemala espera 16 frentes fríos en 2025-2026: este sería el primero, según Insivumeh