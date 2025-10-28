Temperaturas descenderán en Guatemala por acercamiento de frente frío este miércoles 29 de octubre

Para esta semana, el pronóstico del clima en Guatemala indica áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y de la noche, cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, informó el Insivumeh.

Además, se prevén lloviznas y lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

Según el pronóstico, las lluvias previstas se asocian con la entrada de humedad desde ambos litorales, condiciones locales y el acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México, a partir de este miércoles 29 de octubre.

“Las temperaturas máximas descenderán gradualmente desde las regiones del norte hacia el centro”, destaca el boletín.

Para la meseta central, que incluye la capital, se espera cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad; ambiente cálido durante el día y frío por la noche y la madrugada en el altiplano occidental. Se prevé viento del noreste, ligero, ocasionalmente moderado.

Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte mantendrán condiciones parcialmente nubladas, con lluvias en la tarde y noche.

Mientras tanto, en el valle del Motagua y los valles del oriente podrían presentarse niebla matutina y lluvias dispersas en zonas montañosas.

Temperaturas máximas

Altiplano central y occidental: entre 25°C y 29°C

Regiones del Pacífico: de 33°C a 35°C

Región norte: de 33°C a 35°C

Alta Verapaz: entre 27°C y 29°C

Caribe: de 32°C a 34°C

Región del Motagua y valles del oriente: de 33°C a 35°C

