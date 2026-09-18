Clima en Guatemala: ondas del este traerán lluvias este fin de semana del 19 y 20 de septiembre

Para este fin de semana, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, el Insivumeh pronostica temperaturas de hasta 38 °C en algunas regiones y posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica en el territorio nacional.

El pronóstico detalla que en Guatemala habrá áreas con neblina durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

También se prevé ambiente cálido y húmedo durante el día, así como lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche.

El Insivumeh destacó que las lluvias previstas para este fin de semana se asocian con condiciones locales, el paso o acercamiento de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico.

Según la proyección, las lluvias continuarán y se incrementarán la próxima semana.

Las precipitaciones previstas podrían originar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 36 °C y 38 °C en la región del Motagua y los valles de Oriente. Se espera incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

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En la capital no se descartan lluvias y el termómetro podría marcar entre 28 °C y 30 °C; en el altiplano central y occidental, entre 24 °C y 30 °C.

Para las regiones del Pacífico se pronostica ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, se prevén lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarán entre 35 °C y 37 °C.

En Petén, el termómetro podría marcar entre 36 °C y 38 °C, aunque hay posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se esperan lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 35 °C.

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