Clima en Guatemala podría ser cálido, soleado y con lluvias cortas durante Noche Buena y Navidad

El viento frío del norte disminuirá gradualmente del 23 al 27 de diciembre, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La institución prevé neblina en horas de la mañana, pocas nubes y soleado.

Además, se pronostican lluvias dispersas con mayor posibilidad el miércoles 25 y jueves 26 de diciembre en occidente.

El ambiente frío continúa en horas de la noche y madrugada a escala nacional.

El Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos explica que las lluvias previstas se asocian al ingreso de humedad desde ambos litorales.

La temperatura mínima en el altiplano occidental podría variar entre los 0° C y 2° C, mientras que en la capital podría estar entre 10° C y 12° C.

La presión atmosférica disminuirá a partir del miércoles.

El Insivumeh recomienda precaución en Petén y la región del Caribe porque los suelos permanecen saturados.

Temperaturas máximas