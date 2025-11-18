Clima en Guatemala: se pronostican lloviznas o lluvias dispersas para este 18 de noviembre

Jorge Chinchilla, pronosticador del Insivumeh, informó de cómo serán las condiciones del clima en Guatemala este martes 18 de noviembre tras las lluvias de las últimas horas.

Explicó que continúa el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, lo que origina nublados con lloviznas o lluvias intermitentes o dispersas en algunos sectores del país, principalmente en occidente y bocacosta.

Los mayores acumulados de lluvias se espera en el occidente, bocacosta, altiplano central y valles de oriente.

En los sectores montañosos y la cadena volcánica se registrará la mayor cantidad de lluvias en horas de la tarde y noche.

Se prevé ambiente cálido en el norte y el sur con temperaturas en los 34°C o 36°C.

Mientras que en el área central el termómetro podría marcar entre los 24°C a 26°C y en el occidente de 22°C a 24°C.

El lunes 17 de noviembre se registraron fuertes lluvias en varios departamentos, según reportes de autoridades.

