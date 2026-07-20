¿Cómo comprar una tarjeta SIM prepago en Guatemala en 2026? Estos son los requisitos que exige la ley

Desde hace 13 años el proceso para comprar un chip SIM prepago está regulado por el Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, cuyo objetivo es facilitar la investigación de delitos cometidos mediante teléfonos celulares y combatir el uso de equipos robados o con el IMEI alterado.

En teoría, desde que la normativa entró en vigor ya no es posible adquirir ni activar una línea telefónica de forma anónima.

Un monitoreo realizado por Prensa Libre el 20 de julio determinó que una tarjeta SIM tiene un costo de entre Q10 y Q25, dependiendo del operador. Este precio es en agencias oficiales de las dos empresas de telefonía que operan en Guatemala, el chip suele entregarse sin costo y el monto pagado corresponde a una recarga electrónica inicial.

También existen vendedores ambulantes y comercios que ofrecen promociones con distintos precios.

Sin embargo, independientemente del lugar donde se adquiera la tarjeta SIM, todos los distribuidores están obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley de Equipos Terminales Móviles, ¿cuáles son?

¿Qué debe hacer el comprador?

Para adquirir una tarjeta SIM prepago el usuario o comprador está obligatorio presentar el Documento Personal de Identificación (DPI). En el caso de los extranjeros, deberán identificarse con su pasaporte vigente.

Aunque para algunos usuarios esta práctica puede generar dudas o incomodidad por temas de seguridad, su finalidad es respaldar el registro de la venta y permitir la identificación del titular de la línea, tal como lo establece la Ley de Equipos Terminales Móviles.



Cuando la compra se realiza directamente en una agencia del operador, el usuario también firma un documento en el que consta la entrega de la tarjeta SIM y el número telefónico asociado.



Por otro lado, durante un recorrido realizado por Prensa Libre se constató que, en los puestos ambulantes y distribuidores autorizados, los vendedores suelen fotografiar el DPI del comprador para respaldar el registro de la venta. También solicitan la firma de un formulario y, ofrecen, envían la factura de la compra por WhatsApp.

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¿Qué responsabilidades tiene cada uno?

La ley asigna obligaciones específicas a cada uno de los participantes en el proceso de venta y activación de una tarjeta SIM.



En el documento, se detalla cada uno de los participantes que en la cadena de compra-venta participan: importadores, vendedores, distribuidores, el titular de la línea o comprador. También se detalla las instituciones que se encargan de regular, supervisar y registrar la información: Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación (Mingob) y El Consejo Empresarial de Telecomunicaciones.



No obstante, para la compra y venta de un número SIM prepago, estas son algunas, estos son los actores involucrados:

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Comprador o usuario

Presentar un documento de identificación vigente (DPI o pasaporte, según corresponda).

Proporcionar la información necesaria para registrar la línea telefónica.

Vendedor o distribuidor

Estar inscrito ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) .

. Verificar la identidad del comprador.

Registrar correctamente la venta y asociar la línea con el usuario.

Conservar la información de cada venta durante tres años.

Operador de telefonía móvil

Verificar que la venta cumple con todos los requisitos establecidos por la ley.

Confirmar que el equipo donde se utilizará la línea no esté reportado como robado, alterado o bloqueado.

Activar la tarjeta SIM únicamente después de completar todas las verificaciones correspondientes.

Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)

La SIT es la entidad responsable de:

Administrar el registro de vendedores autorizados.

Mantener actualizada la Base de Datos Negativa de equipos robados o con IMEI alterado.

Supervisar el cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles.

Coordinar el intercambio de información con otras instituciones para prevenir e investigar delitos relacionados con equipos móviles.

¿Qué ocurre si no se cumple la ley?

De acuerdo con la ley, el incumplimiento de las obligaciones establecidas puede derivar en sanciones para los operadores, distribuidores o vendedores que no respeten el procedimiento legal para la comercialización y activación de tarjetas SIM prepago.

El artículo 16 del Decreto 8-2013 establece que los operadores únicamente pueden activar una tarjeta SIM cuando se hayan cumplido todos los requisitos previstos en la ley.

Por su parte, el artículo 34, que remite al artículo 81 de la Ley General de Telecomunicaciones, contempla multas que van desde Q10 mil 1 hasta Q100 mil, dependiendo de la infracción.