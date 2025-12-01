Portabilidad numérica: así podrá cambiar de compañía sin perder su número de teléfono

La portabilidad numérica en Guatemala dará un paso decisivo con la nueva ley que permitirá a los usuarios cambiar de compañía telefónica sin perder su número, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Una vez que la normativa entre en vigencia y siempre que no exista alguna acción legal que detenga su implementación, el proceso será gratuito y deberá completarse en un plazo máximo de tres días.

El cambio de proveedor que implicaba la pérdida del número ahora será un proceso que según la nueva normativa deberá ser simple, transparente y sin obstáculos injustificados.

El artículo 4 de la ley establece que la empresa receptora será la encargada de gestionar todo el procedimiento, mientras que el operador que entrega la línea deberá liberarla sin demoras.

Además, la interrupción del servicio no podrá exceder tres horas.

Pero aún con estas facilidades, habrá ciertas restricciones. La portabilidad solo procederá si el usuario cumple ciertas condiciones: no tener deudas líquidas y exigibles en un plan postpago, no estar en medio de otra solicitud de portabilidad y tener el servicio activo.

También se mantiene la obligación contractual en caso de que un equipo haya sido adquirido a plazos con la empresa anterior.

¿Cuándo estará vigente el cambio?

Por ahora, estos cambios aún no están activos.

A partir de su publicación en el Diario Oficial el pasado viernes 28 de noviembre, se dispondrá de seis meses para que el sistema sea operable en todo el país.

De igual manera, su aplicación total dependerá de que no se presenten acciones legales que puedan frenar o retrasar su implementación.

Puntos clave de la Ley de Portabilidad Numérica

1. El proceso será gratuito y deberá completarse en un máximo de tres días

Artículo 4, literal f: La portabilidad debe hacerse efectiva en un plazo que no exceda de tres días , con una interrupción máxima de tres horas .

, con una interrupción máxima de . Artículo 6: La implementación es costeada por los operadores; no puede cobrarse al usuario la portabilidad.

2. La portabilidad solo procederá si el usuario cumple ciertas condiciones

Artículo 3, literal f: Se requiere tener el servicio activo, no tener deuda líquida y no tener otra solicitud de portabilidad vigente.

Artículo 4, literal d: En postpago, el usuario no debe estar en mora; en prepago, no se exige saldo mínimo.

Artículo 4, literal e: La portabilidad no elimina obligaciones contractuales sobre equipos adquiridos.

3. La empresa receptora gestiona todo el proceso

Artículo 4, literal a: El usuario solo debe solicitar la portabilidad al proveedor receptor.

Artículo 7, literal a: No pueden exigir factura, contrato o comprobantes adicionales; únicamente el DPI.

4. Protección de datos personales

Artículo 4, literal i: Se garantiza confidencialidad en todo el proceso.

5. Qué pasa con servicios empaquetados

Artículo 4, literal h: Si el número está ligado a un paquete con internet o TV, solo se da de baja la telefonía; los demás servicios siguen activos si el usuario lo desea.

6. Vigencia e implementación

Plazos para su implementación y cumplimiento

Artículo 13 — Reglamento (2 meses)

Desde que la ley entra en vigencia, la SIT tiene 2 meses para emitir el Reglamento de Portabilidad Numérica.

para emitir el Reglamento de Portabilidad Numérica. Sin ese reglamento no se puede aplicar en la práctica.

Artículo 14 — Cumplimiento (6 meses)

La ley establece hasta 6 meses desde su publicación para que todo el sistema esté preparado y obligatorio.

para que todo el sistema esté preparado y obligatorio. Esto incluye adecuaciones técnicas, procesos entre compañías y operatividad plena.

