Del cine a la inteligencia artificial: ¿Qué es la Economía Naranja y cómo abre camino a los jóvenes guatemaltecos en el mundo?

En la era digital actual, donde la tecnología avanza a pasos acelerados, el sector empresarial apuesta por el desarrollo de la Economía Naranja, un modelo que transforma ideas en bienes y servicios culturales e intelectuales. Este sector ha crecido notablemente en Guatemala, generando empleo para jóvenes y, al cierre del 2024, alcanzó US$13.5 millones en exportaciones de servicios y más de 40 mil empleos directos.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) explica que la Economía Naranja abarca todas aquellas actividades que convierten la creatividad en productos o servicios con valor económico, cultural y creativo, donde el contenido de propiedad intelectual es fundamental.

Entre los principales servicios en Guatemala se encuentran la producción audiovisual y cinematográfica, la animación digital, el márquetin, la música, la comunicación estratégica y las aplicaciones tecnológicas.

Pero ¿qué tan grande es este sector?, ¿cómo pueden integrarse los jóvenes? y ¿en qué tecnologías emergentes se enfoca?

¿Qué es la Economía Naranja?

El nombre surge de la asociación entre el color naranja y la creatividad. En Guatemala, esto se traduce en un sector donde el talento cultural y creativo se convierte en oportunidades de exportación y crecimiento económico.

Escritores, escultores, pintores, cineastas, productores y músicos han destacado a nivel mundial y, al mismo tiempo, impulsan el desarrollo económico del país.

Los logros del sector son resultado del esfuerzo de 50 empresas que conforman la Comisión de Economía Naranja de Agexport, la cual fortalece capacidades, expande mercados y posiciona a Guatemala en Estados Unidos, México y Centroamérica. La Asociación trabaja en coordinación con los sectores privado, público y académico, para potenciar el talento creativo y desarrollar el clúster de la industria creativa del país.

“La industria de economía naranja ha crecido mucho en los últimos 15 años, pero todavía hay retos por superar. Uno de ellos es posicionar a Guatemala como ‘hub’ regional para cine y servicios creativos, diferenciando nuestra propuesta frente a países con más infraestructura, como México, Colombia o Argentina”, explica Pili Mejía, presidenta de la Comisión de Economía Naranja de Agexport.

Integración y tecnologías emergentes

“La noción de creatividad y economía creativa está evolucionando”, señala el informe Perspectivas de la Economía Creativa 2022 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

El documento resume que las tecnologías emergentes están transformando las industrias creativas, especialmente en países en desarrollo que necesitan infraestructura digital y regulaciones adecuadas.

Entre las herramientas de la industria 4.0 que se destacan están:

Inteligencia artificial (IA): personaliza preferencias musicales y cinematográficas.

personaliza preferencias musicales y cinematográficas. Impresión 3D: permite producir artesanías y objetos creativos.

permite producir artesanías y objetos creativos. Realidad aumentada (RA): crea experiencias innovadoras, como modelos invisibles en desfiles de moda.

crea experiencias innovadoras, como modelos invisibles en desfiles de moda. Realidad virtual (RV): ofrece experiencias inmersivas en videojuegos y artes escénicas.

ofrece experiencias inmersivas en videojuegos y artes escénicas. ‘Blockchain’ (NFT): certifica la originalidad y propiedad de obras de arte.

certifica la originalidad y propiedad de obras de arte. Drones: impactan la producción de medios, publicidad, fotoperiodismo, televisión y cine.

impactan la producción de medios, publicidad, fotoperiodismo, televisión y cine. Computación en la nube e internet de las cosas (IoT): facilitan la distribución de contenidos y servicios creativos a escala global.

Pili Mejía resalta que la IA y otras tecnologías emergentes representan oportunidades y desafíos para los jóvenes y profesionales, quienes pueden integrarse a este sector a través del diseño audiovisual, la producción cinematográfica, la animación, los videojuegos y la industria editorial.

¿Cómo pueden integrarse los jóvenes?

Formación y capacitación: cursos, carreras y talleres en producción audiovisual, animación digital, márquetin, música, comunicación y desarrollo de aplicaciones.

cursos, carreras y talleres en producción audiovisual, animación digital, márquetin, música, comunicación y desarrollo de aplicaciones. Eventos y redes de contacto: participación en concursos, festivales y proyectos colaborativos, como el V Foro de Economía Naranja: Ideas sin Fronteras, que se realizará el 2 de octubre en Agexport. Habrá conferencias y conversatorios sobre tendencias disruptivas en creatividad e innovación, con especialistas en estrategia de marca, producción cinematográfica, entre otros expertos.

participación en concursos, festivales y proyectos colaborativos, como el que se realizará el 2 de octubre en Agexport. Habrá conferencias y conversatorios sobre tendencias disruptivas en creatividad e innovación, con especialistas en estrategia de marca, producción cinematográfica, entre otros expertos. Emprendimiento digital: creación de cortometrajes, videojuegos, aplicaciones o contenido musical, utilizando plataformas digitales para difundir y monetizar el trabajo.

creación de cortometrajes, videojuegos, aplicaciones o contenido musical, utilizando plataformas digitales para difundir y monetizar el trabajo. Redes y tecnología: combinar talento creativo con innovación tecnológica y contactos permite generar ingresos, construir portafolios y contribuir al crecimiento del sector creativo en Guatemala.

Retos de la industria creativa guatemalteca

Formalización empresarial: muchas empresas creativas operan de manera informal, lo que limita su acceso a beneficios legales y financieros.

muchas empresas creativas operan de manera informal, lo que limita su acceso a beneficios legales y financieros. Acceso a financiamiento: la falta de crédito puede dificultar invertir en tecnología, marketing y expansión internacional.

la falta de crédito puede dificultar invertir en tecnología, marketing y expansión internacional. Innovación tecnológica: se requiere actualización constante en herramientas digitales, software creativo y producción avanzada para competir globalmente.

se requiere actualización constante en herramientas digitales, software creativo y producción avanzada para competir globalmente. Promoción internacional: las empresas necesitan estrategias y apoyo para posicionar sus productos y servicios en mercados internacionales.

Oportunidades

Creciente demanda global de contenidos y servicios creativos.

Nuevos nichos de negocio: inteligencia artificial, realidad aumentada y videojuegos.

Posicionar a Guatemala como destino para producciones audiovisuales gracias a su diversidad de locaciones y costos competitivos.

Talento local reconocido internacionalmente en festivales como Cannes, San Sebastián y Clio.

