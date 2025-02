Más plazas que personas: Piden acelerar incubación de programadores en Guatemala

Para ser competitivo en la industria de alimentos, muchas empresas utilizan softwares automatizados y sistemas de monitoreo en tiempo real para optimizar la producción, reducir desperdicios y hasta predecir fallos en maquinaria. Incluso algunos algoritmos de logística optimizan rutas de entrega y predicen la demanda, reduciendo costos y evitando escasez.

Sin emabargo, este sector es un buen ejemplo de la falta de programadores en el país. Según Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), los operadores y programadores que se encuentran en la industria migran a empresas de servicio fuera de las fábricas, esto para tener una mayor diversidad de clientes e ingresos. Incluso, Lacs menciona, algunos programadores se van para atender clientes internacionales. Según Lacs, los programadores suelen migrar a Estados Unidos. “Ahí es donde está la ruptura de la contratación de estos servicios y de este personal”, sentencia el director ejecutivo de CGAB.

¿Se puede cerrar esta brecha? Vinitri Lial, director académico de Edutec, ejemplifica que lanzaron alrededor de 10 mil becas el año pasado. De esta cantidad, solo cuentan con un promedio de 1 mil 500 personas que se están formando en programación. Además, cuentan con 750 personas formándose en la nube y 350 en el tema de ciberseguridad. “Todavía nos queda un déficit de alcance de estas 10 mil becas”, señala Lial.

Para ingresar a dicho programa, es necesario contar con una computadora, conectividad y conocimientos básicos de computación. Aunque, aclara Lial, el acceso a la computadora ha sido uno de los factores por los que no se logró el alcance deseado.

Uno de los problemas, según Lial, es la falta de ampliación educativa a todos los sectores del país. “Todo es en la capital”, informa Lial, quien señala que generar proyectos en ciudades como Quetzaltenango o Alta Verapaz, podrían llegar a tener éxito. Esto porque, según Lial, las personas están buscando esas oportunidades. “Lo que el gobierno debe hacer es generar la oportunidad de capacitación y generar un acompañamiento integral”, explica Lial.

A esto, se suma María Zaghi, encargada comercializadora de Tecnología en el Campus Tecnológico, quien señala que la razón por la que todo está centralizado se debe a la falta de publicidad efectiva en el interior. Zaghi recalca que departamentos como Quetzaltenango y Escuintla cuentan con centros universitarios y sedes de Intecap, por lo que hay más personas que podrían estar interesadas en becas de programación.

La IA "invade" el mundo laboral

La tecnología está cambiando el mundo laboral. Así lo recalca el Informe Future of Jobs, del Foro Económico Mundial. Según datos generados para dicho informe, el entrenamiento para conocer herramientas como la Inteligencia Artificial ha crecido significativamente entre las empresas.

Guatemala no se ha quedado atrás y cada vez se demandan más puestos que tienen que ver con segmentos tecnológicos y de programación. Según Claudia Cifuentes, integrante de la gremial de tecnología adscrita a Cámara de Industria (CIG), hay una creciente demanda de puestos como análisis de datos y programación web. No obstante, a pesar de la creciente demanda, el país no está preparado para suplir lo necesario. Según Cifuentes, en la región centroamérica, a cinco de cada 10 empresas les cuesta encontrar un perfil con habilidades digitales.

Además de esto, Leonardo Rosales, presidente de la gremial de tecnología de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), señala que la competencia no se queda en el país, sino es global. “Me refiero a que la necesidad de software está en el mundo completo y los programadores también están alrededor del mundo”, resaltó Rosales, quien agregó que hay tal deficiencia, que alrededor de 1 millón de puestos tecnológicos quedan vacíos, solamente en Estados Unidos.

Según el informe de Future of Jobs, el 60% de los empleadores esperae ampliar el acceso digital para transformar sus negocios. “Este crecimiento del acceso digital es crítico para establecer nuevas tecnologías para transformar el mercado laboral”, recalca dicho artículo.

Los trabajos del futuro

El informe elaborado por el Foro Económico Mundial demostró que los trabajos que están en un acelerado crecimiento son: especialistas en Big Data, especialistas en tecnologías financieras y especialistas en Inteligencia Artificial.

Asimismo, Lacs señala que otros puestos importantes que se están solicitando en el país son el de control de venta, rutas logísticas y facturación.

Según Cifuentes, el tema de innovación tecnológica está creciendo de diversas maneras, por lo que se debe pensar no solamente en programadores con habilidades específicas, sino también en especialistas en otras áreas tales como Python y JavaScript. Del mismo modo, Cifuentes menciona que también se deben involucrar temas como la inteligencia artificial y ciberseguridad.

“El ser humano lo que tiene que hacer es adaptarse. sacarle provecho. Creo que como guatemaltecos tenemos esa habilidad de darnos a esas nuevas tecnologías”, externa Lial, quien agrega que las personas son las encargadas de humanizar las tareas con ayuda de las nuevas tecnologías.

Kevin Escobar, instructor de electrónica de Intecap zona 7, menciona que han tenido mayor comunicación con empresas dedicadas a la automatización industrial y señala que en cualquier industria siempre es necesaria al menos una persona capacitada en programación. Agregó que empresas como las azucareras buscan a personas con este tipo de conocimientos, además del sector farmacéutico.

Guatemala necesita programadores

No obstante, adaptarse a estas nuevas tecnologías es más complicado para el país, tomando en cuenta las deficiencias en cuestión de talento humano que tiene la región. Según Rosales, los precios que cobran los programadores guatemaltecos son aproximadamente un 25% a 35% más altos que los ofrecidos en toda Sudamérica.

Y mientras países como México y El Salvador están creciendo, Guatemala se queda atrás. Esto lo destaca Cifuentes, quien señala que la demanda tecnológica está rodeando al país. Esto significa que los requerimientos de mano de obra aumentarán, no solo en Guatemala sino a nivel regional.

Lial destaca que además de la capacitación tecnológica que requieren los guatemaltecos para ingresar a estos trabajos, también deben contar con habilidades blandas como el trabajo en equipo y la tolerancia al fallo. Por otro lado, destacó que hay puestos que actualmente deben formarse a base de capacitaciones. “Además de la universidad, se necesitan cursos adicionales, certificaciones adicionales para poder ser profesionales integrales”, asegura Lial.

¿Cómo ingresar a la competencia?

Rosales argumenta que la brecha que afecta a los guatemaltecos que buscan ser programadores es educativa. Rosales declara el sistema educativo del país como extremadamente ineficiente especialmente en cuestiones científicas y resalta que otro punto de importancia es la baja nutrición que tienen los ciudadanos.

Lesvia Salguero, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo (Mintrab) dice que desde el Mintrab, mantienen kioscos, los cuales son solicitados comúnmente por los sectores empresariales. “Realmente nos ajustamos a las solicitudes y demandas tanto de la población y de sectores organizados como de las empresas”, sentencia Salguero, quien añade que por medio de gremiales y sectores conocen las necesidades y se plantean soluciones.

Asimismo, la coordinadora del Servicio Nacional de Empleo asegura que cuentan con una sección de capacitación y formación para el empleo. Dentro de esta, existe un programa que ayuda a los pobladores a conseguir certificaciones o cursos específicos. A pesar de esto, Salguero asegura que desde el portal Tu Empleo, no ha sido explorado el sector tecnológico, no obstante, se ha buscado un acercamiento. “Por ejemplo el Intecap tiene una escuela específica de la información y las comunicaciones, porque definitivamente también es un sector que necesita incluirse o vincularse a un trabajo”.

Por otro lado, Lial resalta que desde el sector gobierno, un punto clave en el que deben intervenir es en la atracción de empresas que quieran participar en la generación de demanda de programadores. Según Lial, países vecinos han buscado incentivar este tipo de empresas a partir de la erradicación de impuestos.

Cifuentes recalca que los países exitosos en cerrar la brecha con los puestos tecnológicos han decidido aliarse, el gobierno y la academia, además de la parte empresarial. “Estas tres hélices podrían colaborar juntas y podríamos cerrar brechas mucho más rápido.

¿En dónde estudiar?

Para los guatemaltecos interesados en ingresar al mundo tecnológico y buscar nuevas oportunidades de manera global existen programas, tanto en Intecap como Edutek, que buscan la capacitación de jóvenes para saciar la necesidad de programadores de las empresas. Lacs resalta que a pesar de que para un programador es más complicado debido a la necesidad de una carrera universitaria, los operativos pueden especializarse en plataformas como Microsoft o programas de grandes compañías.

Por su lado, Escobar externa que cuentan con alrededor de 20 a 25 participantes por grupo y comenta que es uno de los cursos que cuentan con mayor demanda, especialmente los encargados de programar microcontroladores y PLCs. Para ingresar a dicho programa, Escobar recalca que es necesario contar con experiencia en el área de informática y tener alguna experiencia con lenguajes de programación.

