Su número de teléfono será permanente: así avanza la ley de portabilidad numérica

El Reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía dio un nuevo paso en su proceso de aprobación luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) remitiera el expediente con su dictamen, el 3 de julio, a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La Ley de Portabilidad Numérica fue publicada el 28 de noviembre del 2025, estableciendo que la SIT disponía de dos meses para emitir el reglamento correspondiente.

No obstante, en mayo, Herbert Rubio Morales explicó ante diputados que la elaboración del reglamento comenzó en diciembre del 2025, pero su contenido ha sido modificado durante el proceso debido a las revisiones realizadas por distintas instituciones del Estado, entre ellas la PGN.

La PGN explicó que después de esto ya no deberá regresar a la PGN sino se deberá remitir la Secretaría General.

CIV analizará las recomendaciones

Durante una citación en el Congreso, el 6 de julio, el viceministro de Comunicaciones, José Raúl Solares, informó que el CIV recibió el informe de la PGN y que en los próximos días evaluará las recomendaciones contenidas en el dictamen.

Explicó que, una vez concluido el análisis, se realizarán los ajustes que correspondan al reglamento antes de continuar con el proceso para su aprobación. No precisó cuánto tiempo podría tomar esta etapa.

La SIT supervisará la implementación

Por su parte, el superintendente de la SIT, Herbert Rubio Morales, explicó que la aplicación de la Ley de Portabilidad Numérica de Telefonía estará a cargo de las compañías telefónicas, mientras que la institución actuará como ente supervisor y formará parte del comité de portabilidad.

Según indicó, la función de la SIT será verificar el cumplimiento de la normativa y supervisar el funcionamiento del sistema una vez entre en vigor.

¿Qué beneficios tendrá la portabilidad numérica?

La Ley de Portabilidad Numérica establece varias ventajas para los usuarios de telefonía móvil y fija, entre ellas:

Conservar el mismo número telefónico al cambiar de operador.

al cambiar de operador. Elegir libremente el proveedor que ofrezca mejores condiciones de servicio.

el proveedor que ofrezca mejores condiciones de servicio. Realizar el cambio mediante un proceso ágil, sencillo y sin costos adicionales .

. Impulsar una mayor competencia entre las compañías telefónicas, favoreciendo mejores tarifas y servicios.

entre las compañías telefónicas, favoreciendo mejores tarifas y servicios. Garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales durante todo el proceso.

Con esta normativa, los usuarios podrán cambiar de operador sin perder su número, lo que busca fortalecer la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y beneficiar a los consumidores.