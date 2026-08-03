¿Cómo estará el clima en Guatemala del 3 al 7 de agosto? Se pronostican altas temperaturas y lluvias

El Insivumeh informó que del lunes 3 al viernes 7 de agosto continuará el calor en Guatemala, con temperaturas de hasta 39 °C en algunas regiones.

El pronóstico indica que habrá áreas con niebla matutina y durante las primeras horas de la noche, así como un ambiente cálido y húmedo durante el día.

No se descartan lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche en regiones del sur y el centro del país.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian con las condiciones locales, debido al ingreso de humedad de ambos litorales, las altas temperaturas, el paso o acercamiento de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico de la región centroamericana.

En la región del Motagua y los valles de Oriente se espera poca nubosidad, alternando con cielos parcialmente nublados, y un ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con posibilidad de lloviznas y lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 37 °C y 39 °C.

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En las regiones del Pacífico el clima será parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo, e incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

Clima en la capital

Según el Insivumeh, en la meseta central, que incluye la capital, habrá áreas con niebla por la mañana, poca nubosidad alternando con nublados parciales y ambiente cálido y húmedo durante el día.

También habrá incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. En la capital, la temperatura máxima oscilará entre 26 °C y 28 °C; en el altiplano central y occidental, entre 24 °C y 30 °C.

En Petén podría haber lloviznas y lluvias dispersas con actividad eléctrica durante la tarde y la noche. El termómetro marcará entre 37 °C y 39 °C.

Mientras que en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el pronóstico es de ambiente cálido y húmedo, con lloviznas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 35 °C.

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