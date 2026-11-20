Las temperaturas frías continuarán en algunas regiones de Guatemala durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, y el Insivumeh prevé el acercamiento de un frente frío en los próximos días.

El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, y ambiente cálido durante el día.

Se prevén posibles lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en el territorio nacional, así como áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche.

Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian a condiciones locales, debido al ingreso de humedad de ambos litorales y a las altas temperaturas.

Según el Insivumeh, las temperaturas frías continuarán durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse valores entre 2 °C y 4 °C.

Para el miércoles 25 de noviembre, el Insivumeh prevé el acercamiento de un frente frío que, de continuar con su trayectoria, incrementaría la nubosidad y la posibilidad de lluvias en las regiones del norte y el Caribe.

En cuanto a las temperaturas máximas, en la capital el termómetro podría marcar entre 26 °C y 28 °C, mientras que en los altiplanos central y occidental oscilarían entre 24 °C y 29 °C.

En las regiones del Pacífico, Motagua, norte y los valles de Oriente, las máximas oscilarán entre 33 °C y 36 °C.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, las máximas oscilarán entre 26 °C y 34 °C.

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