Cómo funciona el botón digital para denunciar incumplimientos a la ley de ambientes libres de humo de tabaco

Autoridades del Ministerio de Salud dieron detalles este jueves 16 de julio, en conferencia de prensa, sobre el lanzamiento y la institucionalización del Botón Digital de Denuncia por incumplimientos de la Ley de Creación de Ambientes Libres de Humo de Tabaco.

En su intervención, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, recordó que en el 2024 se aprobó la Ley de Atención Integral al Cáncer. Sin embargo, según dijo, la lucha contra esa enfermedad había comenzado antes, cuando en el 2008 se aprobó la Ley de Ambientes Libres de Humo de Tabaco.

Afirmó que el tabaco sigue siendo la principal causa de cáncer y de infartos en el mundo, incluida Guatemala.

Remarcó que la Ley de Ambientes Libres de Humo de Tabaco es fundamental porque reconoce que el consumo de tabaco, más allá de ser un problema individual, constituye un problema colectivo.

Explicó que el humo de tabaco no solo enferma a quien fuma, sino que el humo de segunda mano también afecta a quienes no fuman.

Añadió que este asunto también debe verse como un derecho laboral, pues todas las personas tienen derecho a un ambiente de trabajo saludable, incluidos quienes laboran en espacios públicos donde se consume tabaco, como bares y restaurantes, que son los lugares con mayor exposición al humo de segunda mano.

Dijo que ese era el propósito de la ley aprobada en el 2008; sin embargo, el Ministerio de Salud tiene poca capacidad para supervisar todos los bares y restaurantes.

Reiteró que el humo de segunda mano provoca infartos y que, además, se ha asociado con más de 10 tipos de cáncer.

Agregó que el objetivo de este tipo de leyes es disminuir tanto la incidencia de infartos como la de cáncer de pulmón, el principal tipo de cáncer relacionado con el humo del tabaco.

Barnoya explicó que este asunto debe abordarse desde dos perspectivas: la aplicación de la Ley de Ambientes Libres de Humo de Tabaco y, además, el cumplimiento de la Ley de Atención Integral al Cáncer, cuyo artículo 8, literal B, establece que la prevención debe formar parte de la lucha integral contra esa enfermedad.

Qué es el botón de denuncia

Según Rocío Donis, coordinadora del Programa Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas del Ministerio de Salud, el Botón Digital de Denuncia es una herramienta habilitada en la página web del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cuyo objetivo es incentivar la participación ciudadana mediante la presentación de denuncias.

Dijo que la población podrá utilizar esta herramienta para denunciar, por ejemplo, a personas que fumen en medios de transporte, espacios públicos o establecimientos privados y públicos, así como la ausencia de señalización que prohíba el consumo de tabaco.

Según Salud, la creación del botón digital no consiste en desarrollar una nueva tecnología, sino en habilitar herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de estas normas.

Cómo usar el botón de denuncia

La denuncia puede presentarse en la página oficial del Ministerio de Salud: www.mspas.gob.gt.

Luego debe llenar los campos solicitados, aunque también puede presentar la denuncia de forma anónima.

Además, puede adjuntar una fotografía como evidencia y enviar el reporte.

Para hacer su denuncia ingrese a este link.

El asesor jurídico de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento, Salud y Ambiente, Steve Villatoro, explicó el flujo de las denuncias e indicó que, una vez presentada una denuncia, un inspector acudirá al lugar para efectuar la inspección. Posteriormente, dispondrá de tres días para trasladar la información a la dependencia correspondiente, donde se analizará el caso para determinar si procede iniciar el proceso administrativo.

Para leer más: Fumar paquete diario de tabaco puede causar 150 mutaciones cancerígenas

Añadió que el inspector levantará un acta en la que se consignarán todos los aspectos necesarios para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio y establecer si hubo infracción a la Ley de Creación de Ambientes Libres de Humo de Tabaco.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.