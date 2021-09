Compras de medicamentos se harán a través de un evento competitivo, dicen funcionarios

¿Cuáles son los desafíos del Ministerio de Salud en época de pandemia?

Perla Zepeda: Una de las grandes preocupaciones y limitantes son los tiempos que ordinariamente la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) nos exige. Tenemos medicamentos tan urgentes que no podemos esperar dos o tres meses para adquirirlos, sino debemos tener compras eficientes e inmediatas para brindarles atención a nuestros pacientes. Una de nuestras deficiencias es el tema de los tiempos para poder formalizar nuestras adquisiciones.

¿La LCE no cuenta con mecanismos más ágiles para compras de emergencia?

Perla Zepeda: Actualmente, con el período ordinario de adquisición, la ley solo permite utilizar regímenes como la cotización y licitación. En virtud de que en este momento estamos en un estado de Calamidad, la ley nos permite hacer contrataciones o compras directas y reducir los tiempos.

En un tiempo normal, sin calamidad, aproximadamente nos tardamos entre tres a cinco meses en hacer las adquisiciones, sin embargo, las unidades ejecutoras, todos los hospitales a nivel nacional, están haciendo uso de compras directas que permiten hasta Q90 mil. Resulta que estos Q90 mil, por poner un ejemplo, tenemos unidades ejecutoras que solo utilizan un medicamento en un día o dos días máximo por el alza, entonces, las unidades ejecutoras están cayendo, lastimosamente, en la figura de fraccionamiento, porque no podemos concluir con un evento de licitación porque el tiempo apremia y en cuestiones de salud no se puede esperar porque hablamos de vidas. Entonces, los directores de las unidades ejecutoras para proteger el bien jurídico tutelado, que es la vida, han realizado compras de manera fraccionada por Q90 mil.

¿Cuáles son los mecanismos que garantizan la calidad y competencia en los procesos de compra?

Perla Zepeda: Las compras se van a realizar a través de un evento competitivo, publicado en Guatecompras y pueden ser fiscalizadas por los ciudadanos y tenemos un procedimiento interno que contempla, incluso, la figura de la supervisión de las compras. Esta supervisión se realizará a nivel de unidades ejecutoras, que son 86 y se revisarán en calidad, precio, para verificar que el gasto público se haga con todos los mecanismos de transparencia.

No es un cheque en blanco, hay procesos transparentes donde publicamos toda la información en Guatecompras y tenemos servidores públicos que calificarán los productos para que se termine de formalizar la adjudicación.

¿Cómo garantizar esa calidad y precio competitivo?

Perla Zepeda: Estos eventos son públicos. Aquí la transparencia es 100%, no es que vayamos a comprar a cualquier proveedor, sino son eventos que se publican en Guatecompras y depende de características, calidad, preciso de entrega. También hemos tenido problemas con los proveedores y no todos los proveedores están abastecidos y estos retardos provocan, entonces, que tengamos que buscar otros mecanismos de solución para la adquisición de medicamentos, en otros casos, son los médicos que buscan otro tipo de medicamentos.

Jorge Luis García: Es importante y es una disposición de transparencia que se encuentra en el decreto del estado de Calamidad, donde establece que para la adjudicación de todo eso se deben observar ciertos criterios, es decir, ya están las reglas de cómo se va a comprar.

Esos criterios son: calidad, precio, tiempo de entrega y que el giro comercial del proveedor sea acorde a la naturaleza y objeto de la adquisición. Adicionalmente, las entidades, porque no solo es el Ministerio de Salud sino también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y ya a lo interno, ellos en base a su estructura administrativa y esa agilidad de las compras, podrán establecer otros criterios adicionales, pero siempre respetando los que están fijados en la ley, que parte del cumplimiento de parámetros internacionales en compras públicas. El decreto tiene los criterios elementales.

Guatecompras está incluido y comprometido a agilizar en 24 horas las publicaciones de los concursos, ¿cómo se ha preparado el Ministerio de Finanzas para responder a esta obligación?

Jorge Luis García: El equipo de la dirección trabajó a partir de ayer, cuando se conoció el estado de Calamidad. El sistema está ya parametrizado para que las compras al amparo de este decreto tengan un lugar específico para su publicación. El tema de las horas son las horas mínimas, importante porque las entidades según sus necesidades y lo que estén comprando, porque no precisamente lo deben dejar publicado 24 horas. Lo que se pretende acá, entendemos en la disposición, es que las compras sean competitivas y hay una oportunidad de manifestar ofertas y no sean compras a dedo o direccionadas que sea lo que castiga el trabajo de las instituciones en materia de sus compras.

¿Cómo funciona el registro de NOG y NPG para cumplir parámetros de transparencia en las compras?

Jorge Luis García: El decreto autoriza que todas las compras inician como procesos competitivos y el evento se crea a través del Número de Operación Guatecompras (NOG). La otra modalidad, directa, la que no son competitivas se registran a través de un Número de Publicación Guatecompras (NPG).

¿Cómo van a operar las compras según las condiciones fijadas? El Ministerio de Salud y el IGSS van a tener que, en la compra de medicamentos, insumos, servicios hospitalarios, iniciar como evento competitivo. Pero hagamos de cuenta que, no obstante, se haya realizado la publicación del evento y no recibe ofertas, no se puede quedar esperando publicar otra vez el evento, entonces, una vez cumplido el requisito, y ante una posible ausencia de ofertas, se faculta para que estas instituciones, ya una vez intentado el evento competitivo, lo puedan realizar de forma directa que sí les provea y esto lo registrarían a través de una publicación NPG.

Hay tres excepciones para eventos competitivos: la primera es la contratación de recurso humano, es decir, no se va a ofertar que participen candidatos para suscribir contratos, eso no va a concurso y el Ministerio sacará manifestaciones públicas según su necesidad y establecerán los requisitos de los perfiles a contratar y formalizar un contrato y no van a lo competitivo.

Tampoco va a lo competitivo el arrendamiento de bienes inmuebles, y no solo por el decreto, desde la propia naturaleza de la Ley de Contrataciones del Estado no son eventos competitivos, lo que se refiere es que la justificación de este arrendamiento la entidad debe justificar la necesidad por su localización o por su tamaño, condiciones propias del bien inmueble que es el que se desea arrendar.

El tercer proceso lógico es que, si no hay ofertas en un proceso competitivo, se declara el evento desierto y se crea un evento de adquisición directa.

Hay un listado básico de compras por excepción y hay insumos que ya están en contrato abierto, ¿cómo se aplican los criterios para las adquisiciones?

Perla Zepeda: Es un tema eminentemente técnico. El listado nace en virtud de las necesidades hospitalarias y son los técnicos hospitalarios quienes han realizado el listado básico de los insumos que necesitan. Ahora, en el mismo decreto se establece que se debe verificar que este listado no esté en contrato abierto, porque es la limitante, que, si está en contrato abierto y es más barato que una compra directa, obviamente debemos hacerlo a través de contrato abierto. Asimismo, también tenemos en nuestra norma interna que todo el que solicite una adquisición debe verificar previamente que la compra no esté en contrato abierto.

Jorge: Después del listado básico que se publica en el decreto, hay un mandamiento que especifica que antes de comprar se verifique si hay bienes, suministros o servicios que estén en contrato abierto y no pueden comprar fuera del contrato abierto, por ejemplo, el oxígeno está en contrato abierto, pero ¿por qué se incluyó? Pues porque el nivel de exigencia de oxígeno no solo lo requiere Salud y el IGSS, también las municipalidades apoyan con temas de salud y compran oxígeno y lo que puede ocurrir es que el nivel de demanda sea tan alta y desabastezca los renglones del contrato abierto y se incluyó para que los proveedores si en algún momento indican que necesitan ciertos días para reabastecerse de productos o materia prima por atender la demanda, entonces, esa es una restricción que hace el decreto, pero es importante que las unidades ejecutoras entiendan cómo va a operar este tipo de adquisiciones.

¿Cuál es la estimación de los tiempos que se ahorrará para la compra bajo modalidad de excepción?

Perla Zepeda: Con el uso normal de la LCE, una licitación, que es el monto de Q90 mil, más o menos nos tardamos como unidades ejecutoras aproximadamente cinco meses para formalizar una negociación, más no para recibir los productos, que eso depende de la capacidad de los proveedores.

En el estado de Calamidad, con los lineamientos establecidos en este decreto y lineamientos propios, aproximadamente, de cinco meses vamos a poder reducir los tiempos de formalización de la negociación en aproximadamente 11 días, en un proceso transparente que llene todos los requisitos establecidos en el decreto presidencial.

Jorge: Sin el estado de Calamidad las entidades están sujetas a los plazos normales de la ley y la emergencia sanitaria da una anormalidad de compra que debe ser atendida, entonces, si quieren comprar medicamentos y, por ejemplo, comprar Q3 millones en anestésicos, y por disposiciones de la ley, una licitación tiene que quedar publicada en Guatecompras como mínimo 40 días calendario para pasar al proceso de recepción y calificación de ofertas. En esta emergencia, las condiciones que llegó el Ministerio de Salud, no puede esperar 40 días para comprar anestésicos porque lo necesitan de urgencia y ahí es donde se encuentra la respuesta de por qué la necesidad del estado de Excepción y la ley por eso contempla también esta figura.

¿Está contemplando el Ministerio de Salud modificaciones presupuestarias para garantizar los recursos financieros?

Perla Zepeda: Efectivamente se tiene contempladas ampliaciones presupuestarias, de hecho, se ha gestionado la ampliación para poder obtener los insumos.

El Ministerio de Finanzas también abre otros canales de transparencia para seguir las compras por excepción, ¿cómo funcionarán?

Jorge: Se establece un mandato al Ministerio de Finanzas para que a través de los portales se cree un programa en específico donde se van a registrar el detalle de los gastos que se están haciendo al amparo de este decreto. El portal estará listo desde la página oficial del Ministerio de Finanzas Públicas y también a través de un enlace en el sistema Guatecompras, para que todo el que quiera saber dónde está el gasto pueda acceder a la información.

Como dirección y ente rector de adquisiciones públicas, recomendamos a las entidades que tengan una muy buena justificación de las compras al amparo del decreto. Es un decreto muy claro que detalla qué es lo que se permite comprar y hay tres verbos muy importantes en el decreto: todo lo que se deba comprar debe estar vinculado a prevención, diagnóstico y tratamiento.