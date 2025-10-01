Conservar número de teléfono al cambiar de compañía: ¿Cómo avanza la iniciativa en el Congreso?

El Congreso de la República avanza en la discusión de la iniciativa de ley 6394, que busca garantizar la portabilidad numérica a los usuarios de telefonía móvil. La propuesta permitiría que las personas conserven su número telefónico al cambiar de proveedor, sin costos adicionales ni trámites engorrosos.

El 2 de septiembre del 2025, la propuesta superó la segunda lectura en el pleno del Congreso. Es un paso hacia su eventual implementación, siempre que supere la tercera lectura y obtenga aprobación final.

Los diputados que impulsan la iniciativa señalan que su objetivo es colocar a Guatemala al nivel de otros países de Latinoamérica y de otras regiones donde la portabilidad numérica ya es un derecho reconocido.

Actualmente, en Guatemala, los usuarios no pueden mantener su número al cambiar de compañía. Esto obliga a actualizar registros en bancos, aplicaciones móviles y servicios como WhatsApp o el correo electrónico, lo que dificulta la libertad de elección del usuario.

En países como El Salvador, la portabilidad numérica se reconoció hace casi una década, lo que ha facilitado la competencia entre operadores. La iniciativa busca que los usuarios puedan migrar entre compañías manteniendo su número y sin costos adicionales.

El objetivo central es que los usuarios tengan libertad para elegir el proveedor que más les convenga y que el proceso sea transparente y ágil. Para lograrlo, la iniciativa dispone que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) sea la entidad encargada de coordinar el mecanismo y supervisar que las operadoras cumplan con la norma.

Además, la iniciativa prevé sanciones para las compañías que impidan o demoren la portabilidad, con lo que se protegen los derechos económicos, sociales y laborales de los usuarios de telefonía móvil en todo el país.

Plazos y condiciones para portabilidad numérica

La iniciativa establece cinco principios fundamentales: libertad de elección, transparencia, facilidad del proceso, no discriminación e interoperabilidad.

Los usuarios podrían solicitar la portabilidad independientemente de su tipo de plan, antigüedad o situación contractual, y el proceso debería completarse en un máximo de tres días.

La interrupción del servicio no podría superar tres horas, de modo que la migración de números no afecte la conectividad. La iniciativa también indica que los operadores deberán colaborar entre sí para asegurar la transferencia sin dificultades técnicas, siguiendo modelos aplicados en países como Brasil, Argentina, Chile y México.

La propuesta también prevé condiciones específicas según el tipo de servicio: en prepago no se requerirá saldo mínimo y, en pospago, el usuario debe estar al día en la factura.

El usuario solo podrá solicitar la portabilidad si su línea no está suspendida ni tiene deudas exigibles.

El proceso se realizaría mediante un solo contacto con el proveedor receptor, que gestionará la transferencia ante la compañía actual.

Todos los aspectos técnicos, administrativos y regulatorios se definirán en el reglamento que emitirá la SIT una vez aprobada la ley; este incluirá la interconexión de redes, la verificación de usuarios y el resguardo de datos personales, a fin de asegurar un sistema seguro y eficiente.

Puntos clave de la iniciativa

Los usuarios podrían conservar su número al cambiar de proveedor, sin importar plan, antigüedad o situación contractual (Art. 4.a).

El proceso de portabilidad —transferir un número de una compañía a otra— no podría exceder tres días , con interrupción máxima de tres horas (Art. 4.f).

, con interrupción máxima de (Art. 4.f). La portabilidad sería gratuita para los usuarios, mientras que los operadores asumirían los costos de implementación (Art. 6).

La SIT supervisaría y sancionaría el cumplimiento de la ley (Art. 7 y 9).

Los proveedores de servicios de telefonía deben colaborar entre sí para asegurar la transferencia eficiente y segura de los números (Art. 4, 5, 7).

Impacto y retos para operadoras y usuarios

La implementación de la portabilidad numérica implicaría inversiones técnicas y operativas por parte de las compañías, que asumirían los costos de infraestructura y del personal necesarios. Para los usuarios, la portabilidad sería gratuita, con el fin de fortalecer su derecho a elegir el proveedor que mejor se ajuste a sus necesidades.

La iniciativa también prevé consultas a distintos actores: la SIT deberá definir los procedimientos y supervisar su cumplimiento, mientras que las operadoras deberán ajustar sus sistemas para permitir la transferencia efectiva de números. Mientras la discusión continúa en el Congreso, aún está pendiente conocer la postura oficial de las compañías de telefonía y cómo evaluarían la viabilidad técnica y operativa de la ley.

