Continúa búsqueda de nueve menores de edad que abandonaron un hogar de protección 

Las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) informaron que continúan activas nueve alertas Alba-Keneth por las menores de edad que abandonaron el hogar Zafiro 4, ubicado en colonia Valle del Sol, zona 4 de Mixco.

Agregaron que todo inició con una trifulca el 26 de octubre último en el hogar Zafiro 1, entre adolescentes mujeres que presuntamente son integrantes del Barrio18 y Mara Salvatrucha, situación que provocó una nueva distribución de las menores en otros centros.

Marvin Rabanales García, encargado de la SBS, dijo que el lunes pasado un grupo de menores en desacuerdo por los traslados tomaron “herramientas de cocina” para amenazar al personal y salieron de la residencia.

Rabanales explicó que cuando localizan a las amenores la Procuraduría General de la Nación (PGN) las pone a disposición de un Juzgado de Niñez y Adolescencia y durante la audiencia se decide si estarán a cargo de sus familiares o vuelven a un hogar a cargo de la Secretaría.

“Ellas no están privadas de libertad, ellas no están sindicadas de delito o de falta, y por lo tanto no puede haber contención física, no puede haber más que disuasión, más que un abordaje emocional y psicológico”, explico el funcionario.

Planes de la SBS

Rabanales explico que la época de fin de año es “difícil para quienes están institucionalizados”, que genera cuadros depresivos a los menores de edad. Ante esto dijo que ha cuatro planes para resguardar a los niños y adolescentes.

El primero plan de contención ante alguna crisis. El segundo es una diálogo que se inició con los mil 60 menores que están bajo el resguardo de la SBS.

“Queres conversar, poder captar su sentir, su opinión y considerar lo que estiman porque es parte de sus derechos, que su opinión sea tomada en cuenta”, recalcó el secretario.

El tercer proyecto es una convocatoria a una mesa interinstitucional para que el sistema judicial de tutela de derechos evalúe la situación.

“Esto está rebasado, está colapsado, la ley que rige es del 2003 y la realidad ya superó totalmente al fenómeno normativo de hace 21 años. Es necesario revisar los modelos de gestión del proceso”, comentó Rabanales.

Al largo plazo están planeando cómo darle seguimiento a los niños y niñas que vuelven a casa, luego de estar en un hogar de protección.

Víctimas

El secretario recalcó que las nueve menores que aún no han sido localizadas fueron víctimas de maltrato, abandono, reclutamiento por parte de pandillas, adicción o trata de personas.

Agregó que esta situación se pudo evitar, ya que “el sistema es perverso” y la SBS es un eslabón de la cadena de tutela y se debería de fortalecer el sistema educativo, la familia e iglesia.

“Jóvenes que están bajo el asedio del reclutamiento para estructuras criminales, lugares en donde la única subsistencia es vincularse. Ese ese es el contexto de donde la mayoría de nuestras adolescentes o los niños son ingresados a la secretaría de todas las partes del país”, señaló