Continúa complicado el paso por bloqueo en la ruta RN-7E, en El Estor, Izabal

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Continúa complicado el paso por bloqueo en la ruta RN-7E, en El Estor, Izabal

La movilidad vehicular se complica en el kilómetro 321 de la ruta RN-7E, según el reporte de Provial.

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BLOQUEO EN EL ESTOR

Bloqueo permanece en el kilómetro 321 de la RN-7E, en El Estor, Izabal. (Foto : tomada de Noti Polochic)

Provial informó que este jueves 9 de julio continúa el bloqueo en el kilómetro 321 de la ruta RN-7E, en El Estor, Izabal.

Según el reporte, el paso vehicular se alterna en ese punto desde el miércoles.

La movilidad vehicular es complicada y se han formado filas de automotores.

Según medios locales, un grupo de pobladores manifiesta para exigir una oportunidad laboral en una empresa del sector.

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Los manifestantes han colocado obstáculos que afectan el paso de vehículos.

Se desconoce a qué hora será liberado el paso en ese tramo.

Para leer más: Niño muere en autobús que no pudo transitar por bloqueos de Codeca

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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