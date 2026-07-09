Continúa complicado el paso por bloqueo en la ruta RN-7E, en El Estor, Izabal

Provial informó que este jueves 9 de julio continúa el bloqueo en el kilómetro 321 de la ruta RN-7E, en El Estor, Izabal.

Según el reporte, el paso vehicular se alterna en ese punto desde el miércoles.

La movilidad vehicular es complicada y se han formado filas de automotores.

Según medios locales, un grupo de pobladores manifiesta para exigir una oportunidad laboral en una empresa del sector.

Los manifestantes han colocado obstáculos que afectan el paso de vehículos.

Se desconoce a qué hora será liberado el paso en ese tramo.

Para leer más: Niño muere en autobús que no pudo transitar por bloqueos de Codeca

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.