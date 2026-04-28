Contraloría blinda plataformas digitales tras alertas de hackeos en instituciones públicas y académicas

La Contraloría General de Cuentas (CGC) activó un protocolo de protección informática tras alertas de empresas de ciberseguridad sobre posibles ataques contra varias instituciones del Estado.

Según esas advertencias, entidades como la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), el Registro Nacional de las Personas (Renap), la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el Ministerio de Trabajo (Mintrab) y la Universidad Rafael Landívar (URL) reportaron incidentes relacionados con accesos no autorizados a sus sistemas.

Ante este escenario, la Contraloría implementó el Protocolo de Blindaje y Prevención de Activos Informáticos, con el fin de resguardar bases de datos institucionales y evitar vulneraciones mayores.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes 28 de abril, como parte de las medidas, se restringió de forma temporal el acceso entre sistemas de distintas entidades estatales, lo cual podría generar interrupciones parciales en servicios electrónicos.

La institución informó que estas acciones buscan garantizar la continuidad operativa y proteger la información sensible, por lo que instó a los usuarios a realizar trámites de manera presencial mientras se normaliza la situación.

Además, indicó que toda comunicación oficial se divulgará únicamente por los canales institucionales autorizados.

📣💻 La Contraloría General de Cuentas, en su calidad de ente rector de la fiscalización, hace saber:



Que, ante el incremento de los niveles de riesgo y vulnerabilidad en la infraestructura digital a nivel nacional. pic.twitter.com/b3Wpwz9dIL — Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) April 28, 2026

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