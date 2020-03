Coronavirus: Alejandro Giammattei confirma seis casos de covid-19 y anuncia cierre de fronteras

Que hay de los que entran por vía marítima?, todavía siguen recibiendo turismo de los cruceros, desembarcaron 2000 personas el viernes pasado…turistas provenientes de países de riesgo, con tomar la temperatura corporal no es suficiente, los portadores asintomáticos son los que pueden contagiar , se sabe que este Virus sobrevive fuera del cuerpo en objetos ya sea plásticos,metales, vajillas, pasamanos, telas, etc entre 6-10 hs. hasta días , así que no solo se contagia por cercanía o tos con los portadores pueden contaminar objetos de uso diario..y otras personas sanas pueden tocar esos objetos y no darse cuenta, así que tendrían que cerrar todas las fronteras.Ya hay varios cruceros en cuarentena.