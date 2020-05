Coronavirus: Ante colapso del laboratorio nacional, Salud pide auxilio a universidades

Inspección de la Defensoría de la Salud de la PDH puso en evidencia dificultades en Laboratorio Nacional de Salud. (Foto Prensa Libre: Cortesía de PDH)

Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que hasta la mañana de este miércoles estaban pendientes de resultados cerca de 800 pruebas para la detención del nuevo coronavirus, lo cual es crucial para la respuesta sanitaria, según expusieron diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo.

A pesar de que esa cartera cuenta con un recurso monetario amplio para invertir en pruebas, la respuesta va a paso lento. “Hemos aprobado Q800 millones para atender la emergencia, Q100 millones para las pruebas que no se ha ejecutado”, manifestó la diputada Evelyn Morataya de la bancada Bienestar Nacional (Bien).

Añadió que la falta de resultado de las pruebas preocupa, porque no se podrá dar la respuesta que se necesita para afrontar la pandemia. “Sacan en cadena nacional que también van a comprar -suministros de salud- pero la situación ya nos está rebasando”, señaló.

El diputado Orlando Blanco, presidente de la mesa de trabajo, expresó que las autoridades no hubieran puesto en evidencia el problema a no ser que la Defensoría de la Salud de la PDH no hubiera hecho pública la inspección que hizo este martes.

“Si la PDH no hace ayer (martes) una supervisión no nos enteramos de que estaba colapsado el Laboratorio Nacional de Salud (…) si el laboratorio solo tiene capacidad de procesar 800 pruebas al día y tienen alrededor de 10 días de estar haciendo más de mil pruebas diarias, que está pasando con todo ese rezago”, argumentó.

Niegan colapso

Ante los señalamientos y las preguntas de congresistas el ministro de Salud, Hugo Monroy, explicó que a su criterio el Laboratorio Nacional de Salud no se encuentra colapsado, porque al darse cuenta de la situación precaria buscaron apoyo de otras entidades, como algunas casas de estudios.

“Cuando ellos -representantes del Laboratorio Nacional- me avisaron que ya estaban por colapsar, yo inmediatamente me puse en contacto con el doctor Rafael Espada, él nos va a dar todo el apoyo, me puse en contacto con el rector de la Universidad del Valle, que también nos va a apoyar, nos va a apoyar el laboratorio de la Universidad de San Carlos, todos van a ayudar”, aseguró.

Monroy explicó que decidieron centralizar las pruebas después que se filtró un listado de pacientes positivos de coronavirus, quienes a criterio del ministro, sufrieron un fuerte rechazo social.

“Los grandes problemas que hemos tenido, incluso en Totonicapán con los cordones sanitarios, nos han apedreado a nuestra gente, por eso fue que empezamos a centralizar las pruebas”, recalcó el ministro.

Los congresistas también manifestaron dudas, porque aseguraron que las pruebas de covid19 podrían estarse tardando para evitar cifras más elevadas, extremo que Monroy, negó.

“No es que queramos esconder la información, no, definitivamente no ganamos nada con eso, la realidad es que cuando se filtró la primera base de datos que ustedes se recordarán, se conocieron los nombres -de pacientes positivos-, a partir de ese momento sí decidimos centralizar -los resultados de las pruebas- porque empezaron a recibir amenazas los de ese listado, se empezó a estigmatizar mucho”, reiteró el ministro.

Universidades se preparan

El rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Murphy Paiz, informó que esa casa de estudios se prepara para hacer pruebas de covid-19, siempre y cuando el Ministerio de Salud les traslade los insumos necesarios.

Paíz hizo esta afirmación luego de que Monroy señalara que en la Usac se realizarán pruebas y aparte que ha sostenido pláticas con otras universidades del país.

Paiz manifestó que la Usac se prepara con dos laboratorios, el Laboratorio Clínico Popular (Laboclip), y el Laboratorio de Referencia Regional de Sanidad Animal (Larrsa), los cuales ya fueron condicionados para responder a esta colaboración.

Laboclip podría realizar un aproximado de 200 pruebas diarias cuando ya se esté estandarizado el proceso. Además, cuenta con 20 químicos biólogos y una bióloga para apoyar para las pruebas. Larrsa podría correr un poco más de pruebas.

Paiz añadió que aún no se ha empezado a trabajar debido a que está pendientes de que se les proporcionen los insumos y reactivos para hacer las pruebas, por parte del Ministerio de Salud.

La metodología que se utilizaría es la que usa Salud, pruebas de PCR abierto.

La coordinadora del Área Biológica de la Universidad Mariano Gálvez, Alejandra Sierra, manifestó que cuentan con un laboratorio de biología molecular con el que podría trabajar las pruebas de detección del covid-19.

Sierra añadió que el primer punto es que se autorice por parte del Ministerio de Salud que otros laboratorios corran pruebas, y si la cartera da los insumos las pruebas serían gratuitas, de lo contrario tendrían un costo.

“El problema con que se va a encontrar todos los laboratorios, ya sean públicos o privados, es la escasez de equipo de bioseguridad y de reactivos. El laboratorio podría correr hasta 90 pruebas cada dos horas”, explicó la experta.

Por aparte, Celia Cordón, de la Universidad el Valle de Guatemala, señaló que actualmente apoya con diagnóstico de covid-19 en Hospital de Quetzaltenango y que está en revisión el apoyo de esa casa de estudios en otro lugar.