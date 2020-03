Coronavirus: cuestionan a ministerio de Salud por filtración de casos en cuarentena

El ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió una disculpa, luego que un listado con información sensible de las personas en cuarentena fuera filtrado.

En un comunicado de Prensa, las autoridades informan que “de manera irresponsable se ha publicado información personal, que ha sido replicada en redes sociales”.

También explicaron que realizan las “investigaciones internas correspondientes en este caso y al momento de encontrar a la persona involucrada, se deducirán responsabilidades administrativas o de otra índole en los órganos jurisdiccionales correspondientes”.

El documento que ha circulado consta de 20 páginas con 506 nombres, en donde comparten dirección, número de teléfono y detalles del lugar a donde habrían viajado esas personas.

Muchos guatemaltecos han criticado que se haya publicado datos personales de las personas que están resguardando cuarentena.

“Hay que cuestionar al ministerio de Salud para saber qué sucedió. Para la población es muy preocupante por la crisis que estamos viviendo, lo delicado del tema y el pánico que comienza a haber en todos los guatemaltecos”, criticó Aníbal Rojas, diputado de la agrupación política Visión con Valores (Viva).

La comisión de Salud del Congreso también enviará un oficio al ministerio de Salud para que informen cómo se está atendiendo esa situación.

El exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, señaló en su cuenta de Twitter que “no se puede filtrar” ese tipo de detalles y pidió que ya no se comparta esa información.

CRITICA CONSTRUCTIVA: @MinSaludGuate

Llego por Whtsapp el listado completo con direcciones de personas en cuarentena COVID-19.

Asumo que no es intencional filtración, pero no pueden llevar y compartir en Excel/PDF. Info privada sensible no se debe filtrar! (Imagen degradada) pic.twitter.com/f5PQgoa7s9

— Julio Héctor (@JulioHectorE) March 18, 2020