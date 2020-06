Coronavirus en Guatemala: Las 4 fases de la desescalada del confinamiento y sus condiciones

El net center de Porky alega porque se abra el país

pos supuesto que lo tiene que pedir

para eso le paga Liga Pro Patria y Guatemala Inmortal

A poco no Porky

el que tenga dudas, en el Diario LA HORA he subido los esquemas

de como está conformada esta nefasta red de corruptos

y con mucho gusto las puedo volver a subir

Porky esta en la escala mas baja, eso significa que no le pagan tanto

COBARDE Y TRAIDOR