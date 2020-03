Coronavirus: “Es poco probable que el covid-19 mute a más peligroso”

El doctor Adolfo García-Sastre dirige actualmente el Instituto Mundial de Salud y Patógenos Emergentes. (Foto: Escuela de Medicina Icahn)

El doctor Adolfo García-Sastre dirige actualmente el Instituto Mundial de Salud y Patógenos Emergentes que tiene sede en Nueva York concedió una entrevista a Prensa Libre en la cual abordó distintos aspectos relacionados al Coronavirus covid-19, que ya se ha convertido en una pandemia con más de 167mil contagios y casi 160 países, entre ellos Guatemala. Además, ha causado más de seis mil 700 muertes.

García Sastre, de origen español y reconocido mundialmente por sus estudios en el campo de la microbiología durante los últimos 25 años, asegura que no hay razón para alarmarse, aunque sí para tomar son seriedad al covid-19. También habla de las medidas para contenerlo, su letalidad y la posibilidad de hallar una vacuna en el corto plazo.

¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Hay razones para sentir miedo?

No hay que tener pánico, pero hay que tomarlo muy en serio. Tarde o temprano, casi todo el mundo se va a infectar, porque el contagio se puede ralentizar, pero no se puede frenar del todo. Y todos somos susceptibles. Sin embargo, para la mayoría la infección va a ser leve y no se va a necesitar hospitalización. El problema son los casos severos, que pueden llegar a ser en algún momento mayor que el número de camas disponibles en hospitales. También los grupos de riesgo, sobre todo la gente mayor, donde el porcentaje de mortalidad es mucho mayor.

¿Se puede hablar de un porcentaje de letalidad de esta enfermedad?

La letalidad depende de la edad de la persona, —hay— más porcentaje de muertes en personas de edad avanzada. Sin embargo, no sabemos con toda la seguridad cuánto es la letalidad, es decir, cual es el porcentaje de infectados que mueren. Y eso es porque hay muchos infectados que tienen enfermedad leve, transmiten el virus, pero no se diagnostican, y por lo tanto, no se cuentan.

¿Entonces no se puede dar un porcentaje?

Yo opino que la mortalidad total es entre el 0.3 y el 0.1%. Pero mayor en grupos de riesgo. Con una mortalidad entre 0.3 y 0.1%, pero con una capacidad de infección mayor que gripe, ya que en gripe hay un porcentaje de personas resistentes por inmunidad, el coronavirus seguramente va a causar más muertes en un año que la gripe. Sin embargo, a diferencia de la gripe, que cambia todos los años, es fácil que el coronavirus no cambie tanto, así que los porcentajes de enfermedad severa disminuirán dramáticamente después de un año, cuando haya muchos previamente infectados que son resistentes a una segunda infección. Eso quiere decir que el coronavirus en 10 años va a matar menos gente que lo que mata la gripe ese lapso. El problema es el primer año, donde la mayoría de las muertes por el coronavirus se acumularán.

Tarde o temprano, casi todo el mundo se va a infectar, porque el contagio se puede ralentizar, pero no se puede frenar del todo. Y todos somos susceptibles. Adolfo García-Sastre, microbiólogo

Pareciera que este virus se propagó más rápido ¿Es solo percepción o en efecto así ocurrió y por qué?

La velocidad de contagio depende de cuál es el promedio de personas contagiadas por infectado, que es alrededor de tres. También de si se pueden distinguir a los infectados antes de que contagien —la enfermedad—, lo cual no es posible para este virus. Así que hay una precepción de que se propaga más rápidamente. Por ejemplo, se detectan primero cinco casos y de repente en una semana hay 500. Eso no es que se haya pasado de cinco a 500 en una semana, sino que en lugar de cinco a lo mejor habían 200, pero sin identificar, de tal modo que se pasaron de 200 (sin identificar) a 500.

¿Qué tan efectivo para frenar la expansión de la enfermedad resulta poner en cuarentena a una ciudad, región o incluso un país?

No se sabe. Lo que sí se sabe es que, si no se hace nada, seguro que no se frena nada. Yo creo que además de las medidas que tomen los gobiernos, todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que podamos para evitar la propagación. Evitar en lo posible aglomeraciones de gente, limitar nuestros contactos con personas de riesgo, aislarse voluntariamente lo que se pueda si tienes síntomas, incluso leves. Es una labor común el evitar en lo posible los contagios.

¿De qué depende hallar una vacuna? ¿Qué tan cerca está la ciencia de hallar una para curar o prevenir la enfermedad?

Es muy posible que vacunas basadas en administrar la proteína de superficie del virus sean inofensivas y generen protección porque generan anticuerpos que se unen al virus y evitan que infecte. Ya existen varias vacunas experimentales, pero se tienen que probar que son inoculas y que funcionan en humanos y eso lleva al menos nueve meses.

¿Por qué son más vulnerables los adultos mayores?

Los de edad avanzada en general tiene un sistema inmune más débil, un fenómeno que se conoce con el término de inmunosenescencia. Eso los hace más vulnerables

¿Es cierto que este virus no afecta de la misma forma a los menores de edad por qué?

La poca proporción de casos diagnosticados en niños posiblemente refleje, no que no se infecten, sino que no tienen casi enfermedad si se infectan, y por lo tanto no se diagnostican. No está claro por qué, pero ese comportamiento es típico de muchas infecciones víricas. Infecciones como el sarampión, paperas, polio, viruela, varicela, en general son peores cuando ocurren en adultos que cuando ocurre en niños.

¿Cómo es que se origina un nuevo virus o enfermedad?

El virus ya existía, pero nunca había tenido la oportunidad de saltar a humanos por estar circulando en un animal; posiblemente murciélagos, que normalmente no entran en contacto con humanos.

¿Qué probabilidad hay de que el virus mute y se vuelva más peligroso?

Muy improbable. La presión selectiva que el virus tiene es para transmitirse más rápido a más gente, no para matar a más gente.

Sobre el doctor García-Sastre