Coronavirus: Ministerio de Salud confirma que tres médicos fueron diagnosticados como positivos

Trabajadores del Ministerio de Salud temen contagiarse de covid-19. Foto: Noé Medina.

A pesar que durante este viernes el Ministerio de Salud negó tener casos positivos en las instalaciones de esa dependencia en la zona 11 capitalina, en horas de la noche, y luego de que la Procuraduría de Derechos Humanos realizó una verificación, reconoció mediante un comunicado que tres médicos fueron diagnosticados con covid-19.

“Tres colaboradores de planta central han dado positivo, y desde el momento que presentaron los primeros síntomas fueron puestos en cuarentena. Se ordenó que el resto del equipo inmediatamente cumpliera con la respectiva cuarentena domiciliar, la toma de muestra cuyo resultado dio negativo al covid-19”, refiere el comunicado.

Mientras el ministerio de Salud lo confirmaba, durante el día, el hermetismo y preocupación prevaleció entre el personal que aún labora en ese edificio. Los médicos diagnosticados como positivos, laboran en el Viceministerio de Hospitales, unidad que está dedicada a realizar los hisopados.

La información que circuló dentro de las instalaciones y que no fue oficializada entre los trabajadores, generó temor y la insistente solicitud de que sean evaluados.

Según algunos empleados que hablaron de manera anónima por temor a represalias, luego de notificar a los cuatro médicos, se practicó hisopado a al menos 10 personas que habrían tenido contacto directo con los positivos. Pero las autoridades de Salud se negaron a practicar la prueba al resto del personal, asegurando que debían esperar.

Una de estas trabajadoras empezó a presentar síntomas y acudió por su cuenta al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que se le hicieran el hisopado, ella aún espera resultados pero fue enviada a cuarentena domiciliar por 15 días como medida de prevención.

“El miércoles nos enteramos que habían cuatro médicos positivos en el tercer nivel en la oficina 30, solicitamos que nos hicieran pruebas porque esos médicos pasan por los pasillos y demás pero nos dijeron que teníamos que esperar. Solo las personas que estaban cerca de ellos, que es coordinación y viceministerio de hospitales los enviaron a cuarentena, a nadie mas”, denunció la trabajadora.

La actividad dentro del ministerio continúa normal, solo ordenaron que la oficina en donde estaban los contagiados fuera desinfectada. El temor de los trabajadores es que el virus se propague.

“Han aparecido casos de coronavirus, y no han tomado medidas necesarias, siguen viniendo mucha gente a trabajar, no le han hecho pruebas a todo el personal, solo a la oficina que trabajó y según tengo entendido utilizaron el mismo material humano del ministerio, que no tiene capacitación, para sanitizar el área”, señaló otro empleado del ministerio.

PDH confirma dos positivos en Salud

Pese a que el Ministerio de Salud niega los casos positivos dentro de la institución, la Defensoría de las personas trabajadoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos, tras una verificación confirmó que se reportan dos casos positivos en el área de Coordinación de Hospitales y que 25 personas de esa unidad fueron sometidos a la prueba de covid-19.

Ante esto, recomendó que se garantice la salud y vida de los trabajadores del ministerio. Se realice el seguimiento epidemiológico de los casos positivos y considerar la restricción en el área en donde el personal de salud resultó positivo.