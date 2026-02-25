Covial efectúa cierres viales en la ruta entre Tecpán Guatemala y Chiché por la colocación de nueva carpeta asfáltica

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que, como parte del mejoramiento de la ruta que conecta Tecpán Guatemala, Chimaltenango, con Chiché, Quiché, este miércoles 25 de febrero se efectúan trabajos.

Explicó que las acciones consisten en la colocación de nueva carpeta asfáltica, por lo que es necesario el cierre total de la vía.

Remarcó que estos trabajos son importantes para mejorar la movilidad vehicular en esta conexión interdepartamental.

Pidió comprensión a los usuarios y les solicitó tomar en cuenta el cierre para programar sus recorridos y evitar complicaciones.

Covial compartió los horarios del cierre, que culminará a las 16 horas de este miércoles.

Horarios de cierre

De 6 a 10 horas

De 11 a 12 horas

De 13 a 16 horas

