Covid no cede a causa de lentitud en el plan de vacunación

Expertos resaltan que es necesario motivar a los adultos mayores que tienen miedo de la vacuna contra el covid - 19. Fotografía: Prensa Libre.

El 25 de febrero Guatemala comenzó con las jornadas de vacunación contra el coronavirus que al momento se encuentra en su segunda fase con la administración de 308 mil 299 dosis, pero esos esfuerzos no han logrado desvanecer la cantidad de contagios y la mortalidad del covid – 19 sobre Guatemala.

Expertos en la salud y en la medición de la pandemia consideran que el plan nacional de vacunación no está dando los resultados deseados por varios motivos, entre ellos resaltan la poca cantidad de personas que están vacunadas, los mitos que siguen rodeando a la vacuna y una mala gestión administrativa en la cartera salubrista.

Datos del tablero de alertas del covid – 19 muestran que de las 308 mil 299 dosis aplicadas a la fecha solo 2 mil 535 personas ya recibieron la inmunización completa, haciendo que las 305 mil 764 personas restantes estén a la espera de la segunda vacuna.

Pablo Moreno, jefe del Departamento de Integrado de Cuidados Críticos de Clínica Mayo, asegura que la vacunación es la solución para salir de la pandemia, pero esta deberá cubrir, por lo menos al 50% de la población para que los cambios en los contagios y muertes sean notables.

Por ejemplo, Moreno afirma que con vacunar al 30% de la población y luego paralizar el proceso, los contagios volverían a subir drásticamente, caso contrario, si se suma un 50% de personas vacunadas y un 20% de recuperados, las cifras de contagios y, consecuentemente de muertes, se reducirán.

“El porcentaje que cada comunidad necesita para que las hospitalizaciones y pacientes en cuidados intensivos disminuya incluye la combinación de recuperados y vacunados; también tomando en cuenta las cepas que están circulando en esa comunidad y qué tan transmisibles son”, señaló.

Para Óscar Chávez, analista de Laboratorio de Datos, el contar con vacíos en las primeras sub fases de la vacunación ya representa un peligro debido a que no es posible salvaguardar a un grupo social de riesgo, poniendo de ejemplo que existen adultos de 70 años que por miedo prefieren no vacunarse.

Situación que se pudo haber solventado con una buena campaña de comunicación que permitiera disolver los mitos alrededor de la inmunización, ya que en el interior de la república muchos decidieron no acudir por las dosis.

“Chile y Colombia que son países de la región que van más avanzados con su vacunación y de manera ordenada, ya se está viendo como cae la letalidad por covid en grupos de edad. En Guatemala el proceso ha sido tan lento y hay tan pocas vacunas, es bastante triste pero difícilmente vamos a ver que en Guatemala la mortalidad por grupos de edad vaya a ir disminuyendo porque ya llevamos varias semanas vacunando a mayores de 70 años y no se ha llegado ni siquiera a 200 mil personas registradas, menos vacunadas”, indicó.

Desde el comienzo de la pandemia en Guatemala han muerto 7 mil 928 personas, desde el pasado 25 de febrero cuando arrancó el proceso de vacunación ha habido 1 mil 286 muertes.

Las vacunas deben ser prioridad

El no poder dar una fecha clara acerca del ingreso de las vacunas representa un problema mayúsculo en el proceso, según Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ya que hace que la población además de tener desconfianza quede vulnerable.

“Hace que todos los guatemaltecos estemos en riesgo de enfermar y de morir, tomando en cuenta lo que se ha dado y se conoce a través de los estudios científicos de otros países, en los cuales tanto la segunda como la tercera ola de contagios han sido mucho más fuertes que la primera ola, hoy lo que sabemos a ciencia cierta es que la única herramienta efectiva para combatir el coronavirus, parar los contagios y evitar las muertes es precisamente la vacuna, pero con todos esos retrasos y falta de gestión administrativa lo que se da es que se sigue vulnerando de manera sistemática el acceso a la vacuna y con esto el derecho humano a la salud, la situación si es crítica”, precisó.

Por su parte Alicia Chang, integrante de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei), resalta que en estos momentos la administración de Gobierno debe de centrar toda su atención en las vacunas y resolver las pocas dosis con las que cuenta el país y fomentar la vacunación.

“No hay otra cosa que hacer en este momento en Guatemala que tenga un lugar más preponderante que la vacunación contra el covid, y esperamos que tanto la población como el Gobierno respondan positivamente a este mensaje porque en primer lugar el Gobierno tiene que tener las vacunas disponibles, en segundo lugar también la población tiene que estar dispuesta a vacunarse”, comentó.

La producción es lenta

En una cita ante diputados, Amelia Flores, ministra de Salud, exculpo a la cartera del retraso del ingreso de vacunas contra el coronavirus responsabilizando a las casas productoras.

Flores indicó que el retraso se debe desde el origen de las vacunas, pero que el ministerio ha hecho todas las gestiones como lo dicta la ley, garantizando que no habrá desabastecimiento para aquellos qua ya esperan la segunda dosis.

“Ahorita a fin de mayo tenemos otro ingreso de 321 mil 600 dosis de Astrazeneca por el mecanismo Covax, entonces con esto ya nosotros esperaríamos que esta vacuna que tenemos se esté terminando tanto en segundas dosis como en las primeras dosis que estamos vacunando y ya vayamos utilizando la que está entrando de nuevo, nosotros calculamos que la vacuna que existe en inventario no nos estaría durando ya ni 30 días al paso que vamos”, explicó.

Gestión internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que se encuentran dando seguimiento a solicitudes presentadas a naciones cooperantes de Guatemala, con el fin de conseguir apoyo para la adquisición de vacunas contra el covid – 19.

Una de esas solicitudes fue hecha a Estados Unidos, país que anunció la donación de 80 millones de vacunas, “el hecho de realizar gestiones en el tema de vacunas no garantiza que siempre haya una respuesta pronta y positiva, debido a que hay una demanda mundial que no ha sido suficientemente abastecida”, explicó el Canciller, Pedro Brolo.

Otras gestiones similar se han hecho a España, la Unión Europea, Israel, India, Taiwán, Corea, México, Cuba, Rusia, Brasil, Catar y por medio del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Por su parte Juan Carlos Zapara, Director Ejecutivo de Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explica que el ministerio de Salud ha hecho todo lo que está en sus manos para adquirir vacunas, donde otra posible solución podría ser poner la vista sobre países con los que Guatemala no tiene una relación tan estrecha.

“La realidad es que lo único que pudiera hacer el ministerio de Salud en este momento, pero esto ya implica otras condiciones diplomáticas y es empezar a trabajar una relación con China, empezar a comprarle a este país directamente, es el único país que tiene vacunas disponibles a esa magnitud, el resto son temas que el ministerio de Salud ya está haciendo, simplemente no han encontrado disponibilidad de vacunas”, comentó.