Crédito Tob’anik beneficia solo a 25 productores

El crédito Tob'anik tiene asignados Q500 millones para ofrecer créditos accesibles a agricultores de pequeña y mediana producción. Por ahora, solo 25 productores han sido beneficiados con un monto total de Q1 millón 981 mil 900 en préstamos, según un reporte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), entidad a cargo del programa.

De esa cuenta, solo el 0.39% de los fondos destinados a apoyar la producción agrícola en pequeña escala ha llegado al beneficiario final. Se ha financiado la siembra de 14 productos, entre ellos aguacate, café, cardamomo, ejote, zanahoria, brócoli, maíz, manzana y rosa de Jamaica, en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Petén, Quiché y Sololá.

Los fondos son administrados por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), según establece el acuerdo ministerial 229-2024, y este los traslada a cooperativas de ahorro y crédito con experiencia en colocación de préstamos agrícolas, a fin de facilitar su entrega.

El Maga informó que son 10 las cooperativas autorizadas, con una suma aprobada de Q421 millones 950 mil, de la asignación del Crédito Tob'anik.

Las cooperativas en la lista son Guadalupana, Intercop, Coopsama, El Bienestar, Buenabaj, El Progreso de Occidente, Tonantel, Cosami, T'zij'ja' y Yaman Kutx.

La proyección es que, para finales del año, los Q500 millones del programa ya estén colocados en las cooperativas, dijo Maritza Canek, gerente de Banca del CHN, durante una citación con el diputado José Chic, la semana pasada.

Ante el señalamiento del congresista sobre la lentitud en la entrega de los créditos, Canek explicó que cada cooperativa tiene su plan de colocación y que, como banco, buscan acelerar la aprobación de los recursos para que puedan llegar al beneficiario final.

Por su parte, Chic indicó que desde agosto del 2024 el Maga ya tenía aprobado el presupuesto para el crédito Tob'anik, y que el 14 de enero de este año el presidente Bernardo Arévalo anunció que los préstamos comenzarían a entregarse a través de cooperativas. Sin embargo, a la fecha, solo han llegado Q2 millones al beneficiario final, de los Q500 millones con que cuenta el fondo.

“Es preocupante, porque quiere decir que el programa va a fracasar, pues muchas de las fechas del calendario agrícola ya se cumplieron. En algunos lugares, la primera cosecha —maíz y frijol— ya pasó; y en el caso del cardamomo y el café, la época que viene es de cosecha. Los pequeños y medianos productores quizá necesiten este capital hasta el próximo año, pero eso debió contemplarse en el análisis técnico, que no se hizo. Hoy tenemos más de Q498 millones sin ejecutar”, dijo Chic.

Con respecto al bajo alcance del préstamo, la mencionada cartera indicó que generalmente los agricultores son personas "no bancarizadas" y por lo tanto, no tienen experiencia crediticia y se toman más tiempo para decidir si toman el crédito, y esperan para conocer la experiencia de otros para hacer el préstamo.

Agrega que, se debe considerar la estacionalidad de los cultivos, pues en muchas regiones es temporada de siembra y no de cosecha, por lo que se espera que en los próximos meses aumente la cantidad de créditos.

Luis Linares, analista laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señala que el Maga debe analizar por qué hay baja colocación del crédito Tob'anik. Uno de los obstáculos recurrentes, explica, es que los pequeños productores tienen dificultades para acceder a créditos y financiar sus actividades agrícolas, ya que no siempre cuentan con garantía fiduciaria, récord crediticio, historial bancario o escrituras que demuestren la propiedad del terreno donde siembran. Considerando esas limitaciones, este programa debería tener alta demanda, pero esto no se refleja en la ejecución.

La recomendación de Linares al Maga es establecer las causas del bajo alcance del crédito. Una de ellas podría ser la falta de difusión del programa por parte del ministerio y de las cooperativas.

Para el próximo año, se prevé la continuidad del programa Crédito Tob'anik con un presupuesto de Q500 millones, informó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, durante una conferencia de prensa recientemente, cuando presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2026.

¿Cómo funciona?

El crédito Tob'anik es una de las apuestas del Gobierno de Arévalo para el 2025. El financiamiento fue autorizado mediante el Decreto 17-2024, Ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 2024, con el objetivo de otorgar préstamos en condiciones blandas a agricultores de pequeña y mediana producción. Se estableció que debía incluirse, además, un seguro agrícola.

El acuerdo ministerial 229-2024 indica que los fondos serán administrados por el CHN durante 15 años. Los pequeños productores pueden acceder a montos de entre Q3 mil y Q150 mil; los medianos, entre Q3 mil y Q300 mil. Cada cooperativa fija los requisitos para solicitar el crédito.

La tasa de interés anual es del 10.5%, con un cargo adicional de tres puntos porcentuales por el seguro agrícola, que cubrirá eventos climáticos como exceso de lluvia o sequía durante la vigencia del préstamo. El plazo global del crédito es de 12 años.

Este beneficio no aplica a actividades o cultivos de subsistencia, ni a grandes plantaciones industrializadas, ni se puede destinar a la compra de terrenos para siembra. Pueden aplicar los pequeños productores —que se caracterizan por producir tanto para el consumo familiar como para la venta del excedente— y los medianos productores —que contratan mano de obra externa y venden la mayor parte de su producción—.

El crédito puede invertirse en capital de trabajo o de inversión, como la compra de semillas, fertilizantes o plaguicidas.