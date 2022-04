Crisis hospitalaria: muchos guatemaltecos no logran atención en hospitales públicos y sus vidas corren peligro

Con la muerte de un bebé de cuatro meses en un asentamiento de la zona 18 de la capital, posiblemente por no haber sido atendido en el Hospital General San Juan de Dios, salieron a relucir varias denuncias que guatemaltecos han hecho en contra de hospitales públicos donde no recibieron atención médica, con lo cual sus vidas han sido puestas en riesgo.

De acuerdo con la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en lo que va del año han documentado 30 denuncias por falta de atención en los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).