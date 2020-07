Cuántas muertes por coronavirus podría haber en Guatemala en septiembre si se levantan las medidas y cómo sería la situación

Más que la obseción por las estadísticas correctas, que no dejan de ser importantes, es mucho, pero mucho más importante conocer la estrategia para reducir el tiempo de estadía de los pacientes en los hospitales y la reducción de la necesidad de los pacientes de recurrir a un respirador, cuyo número hasta en los países más desarrollados es limitado, esa estrategia es referida a que tratamiento se usa o usará para combatir los síntomas, que son los que agravan y matan a los pacientes.

Hasta ahora no ha habido un solo reportero de ningún medio que haga estas preguntas, que son las importantes.

La necesdidad de un tratamiento de esos síntomas es fundamental para evitar el colapso del sistema hospitalario, lo que también ha sucedido en los países más desarrollados y hasta en aquellos países socialistas, España es un ejemplo, con su tan cacareado estado de bienestar con una salud universal.

Países como el nuestro con grandes limitaciones, no importan ahora las razones, requieren de estrategias sanitarias para evitar ese colapso; cuando se anuncio la llegada del Dr. Asturias, el vendedor de espejitos o Cantinflas chapín, se pensó que a eso venía, pero oh sorpresa, nada más alejado d la realidad, sus preocupaciones son otras.

Sería muy bueno que el Sr. Asturia diga cual es el tratamiento a seguir, que medicamentos se usarán y que espectativa de resultados se esperan, eso si es verdaderamente importante, sobre todo que el virus no va a desaparecer y necesitamos acostumbrarnos a vivir con él y, en la eventualidad del contagio, saber que tratamiento nos dará las mejores oportunidades de salir airosos de la enfermedad.

No se necesita ningún modelo matemático elaborado por ninguna prestigiosa universidad para predecir un panorama tan apocalíptico como el que hoy informa este señor, lo que se necesita es conocer que tratamiento médico se aplicará para evitarlo, eso si es importante, sobre todo que el virús vino para quedarse y debemos aprender a convivir con él y para ello saber el tratamiento disponible es imprescindible.