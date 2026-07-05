Cuerpos de dos víctimas de accidente aéreo en San Miguel Pochuta son llevados a tierra y serán trasladados al Inacif

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Cuerpos de dos víctimas de accidente aéreo en San Miguel Pochuta son llevados a tierra y serán trasladados al Inacif

Las labores de búsqueda, rescate y extracción de un tercer tripulante fueron suspendidas temporalmente este domingo y continuarán el lunes.

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Los cuerpos de dos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, llegan a tierra y serán trasladados al Inacif. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

Durante la tarde de este domingo 5 de julio llegaron a la rampa de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) los cuerpos de dos de los tripulantes que viajaban en la aeronave que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Información del Ejército de Guatemala indica que las operaciones de búsqueda, rescate y extracción permitieron localizar a las dos víctimas.

Los Bomberos Voluntarios señalaron que los cuerpos serán trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que se realicen las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el Ejército, un tercer tripulante aún no ha sido localizado; sin embargo, este domingo los trabajos de búsqueda y rescate fueron suspendidos temporalmente por las condiciones climáticas y la poca visibilidad en el lugar.

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Las operaciones continuarán este lunes para localizar también al rescatista desaparecido durante la misión.

El accidente aéreo ocurrió el sábado 4 de julio. La aeronave fue ubicada en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, a 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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