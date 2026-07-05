Cuerpos de dos víctimas de accidente aéreo en San Miguel Pochuta son llevados a tierra y serán trasladados al Inacif

Durante la tarde de este domingo 5 de julio llegaron a la rampa de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) los cuerpos de dos de los tripulantes que viajaban en la aeronave que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Información del Ejército de Guatemala indica que las operaciones de búsqueda, rescate y extracción permitieron localizar a las dos víctimas.

Los Bomberos Voluntarios señalaron que los cuerpos serán trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que se realicen las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el Ejército, un tercer tripulante aún no ha sido localizado; sin embargo, este domingo los trabajos de búsqueda y rescate fueron suspendidos temporalmente por las condiciones climáticas y la poca visibilidad en el lugar.

Las operaciones continuarán este lunes para localizar también al rescatista desaparecido durante la misión.

El accidente aéreo ocurrió el sábado 4 de julio. La aeronave fue ubicada en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, a 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar.