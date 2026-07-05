Accidente aéreo en San Miguel Pochuta: Aumentan a tres las víctimas mientras Aeronáutica investiga

Este domingo 5 de julio continúan las labores para extraer los cuerpos de las dos víctimas del accidente aéreo ocurrido en una zona montañosa de San Miguel Pochuta, Chimaltenango. Los Bomberos Voluntarios confirman que aumentan a tres las víctimas.

En ese sentido, el equipo de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (UIA) de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ya se encuentra en San Miguel Pochuta para recabar información sobre el accidente de la aeronave TG-PIP, mientras avanza el operativo de rescate.

El oficial José Puerta, de los Bomberos Voluntarios, explicó cómo se desarrollarán las tareas de extracción en el área.

Indicó que las labores de búsqueda comenzaron el sábado, cuando fue localizada la aeronave, y que las tareas se desarrollaron con algunas dificultades; sin embargo, ya cuentan con rescatistas en el lugar y este domingo tienen previsto comenzar la extracción de uno de los tripulantes.

También tienen previsto extraer a dos rescatistas que desde la noche del sábado permanecen en el área y trasladar a otros dos con el equipo de extracción, pues el objetivo es recuperar los cuerpos de las dos víctimas.

Según las autoridades, dos de los fallecidos son Jorge Samayoa Delgado y Javier Luengo Delgado, quienes murieron en el accidente registrado el viernes.

El Ejército de Guatemala informó que, por medio de la Brigada Humanitaria y de Rescate y la Fuerza Aérea Guatemalteca, continúa con las labores de búsqueda, rescate y recuperación de los tripulantes de la aeronave accidentada en las cercanías de la aldea Unión Victoria, San Miguel Pochuta.

Añadió que, debido a las condiciones del terreno y del clima, incrementó el personal especializado desplegado en el área para fortalecer las operaciones de búsqueda.

Las acciones se desarrollan mediante equipos terrestres que avanzan hacia el lugar del accidente para continuar con las tareas de localización, recuperación y extracción de los tripulantes.

Indicó que estas operaciones se desarrollan de forma coordinada con las instituciones que integran el sistema de respuesta.

Los Bomberos Voluntarios informaron que ha sido extraído uno de los fallecidos.

Con información de Ángel Oliva

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.