Identifican a los tripulantes que murieron en accidente aéreo en San Miguel Pochuta

Un accidente aéreo registrado el viernes 3 de julio del año en curso dejó dos personas muertas en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Durante varias horas, socorristas, soldados del Ejército de Guatemala y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) efectuaron la búsqueda de las víctimas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que la aeronave accidentada, identificada como TG-PIP, era un monomotor Beechcraft 35 Bonanza.

Según los registros, la aeronave despegó el viernes del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 8.54 horas con destino a Santa Bárbara, Suchitepéquez. El vuelo se completó en media hora, como se estimaba.

Luego, a las 14.08 horas, se activó la señal de alarma del Transmisor de Localización de Emergencia de la aeronave.

Las autoridades comenzaron las labores de búsqueda y rescate, y fue hasta la tarde de este sábado cuando identificaron a los tripulantes.

Se trata de Jorge Samayoa Delgado y Javier Luengo Delgado, quienes murieron en el accidente registrado el viernes.

🚨 En desarrollo 🚨



El Ejército de Guatemala, a través de la Fuerza Aérea Guatemalteca y Brigada Humanitaria y de Rescate, continúan realizando operaciones aéreas de búsqueda y rescate de los tripulantes de la avioneta matrícula TG-PIP bimotor V35A, que se accidentó en las… pic.twitter.com/WtbRrkmjsL — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) July 4, 2026

Lamentan fallecimiento de tripulantes

En redes sociales, se publicaron mensajes de condolencias a las familias de las víctimas del accidente

Mostramos nuestras más sinceras condolencias a la familia Samayoa Delgado, en especial al ingeniero Luis Fernando Samayoa Delgado. pic.twitter.com/HhyguwywU2 — AmCham Guatemala (@AmChamGT) July 4, 2026

Nuestra solidaridad en estos momentos difíciles a la familia del señor Javier Luengo Delgado. Expresamos nuestras sinceras condolencias, en especial, al ingeniero Luis Fernando Samayoa Delgado. pic.twitter.com/S8U1ac7x9B — AmCham Guatemala (@AmChamGT) July 4, 2026

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