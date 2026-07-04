Identifican a los tripulantes que murieron en accidente aéreo en San Miguel Pochuta

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Identifican a los tripulantes que murieron en accidente aéreo en San Miguel Pochuta

Jorge Samayoa Delgado y Javier Luengo Delgado fueron identificados como las víctimas del accidente aéreo ocurrido en San Miguel Pochuta.

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Personal del Ejército de Guatemala participa en operaciones de rescate de víctimas de accidente aéreo en San Miguel Pochuta, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

Un accidente aéreo registrado el viernes 3 de julio del año en curso dejó dos personas muertas en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Durante varias horas, socorristas, soldados del Ejército de Guatemala y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) efectuaron la búsqueda de las víctimas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que la aeronave accidentada, identificada como TG-PIP, era un monomotor Beechcraft 35 Bonanza.

Según los registros, la aeronave despegó el viernes del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 8.54 horas con destino a Santa Bárbara, Suchitepéquez. El vuelo se completó en media hora, como se estimaba.

EN ESTE MOMENTO

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Luego, a las 14.08 horas, se activó la señal de alarma del Transmisor de Localización de Emergencia de la aeronave.

Las autoridades comenzaron las labores de búsqueda y rescate, y fue hasta la tarde de este sábado cuando identificaron a los tripulantes.

Se trata de Jorge Samayoa Delgado y Javier Luengo Delgado, quienes murieron en el accidente registrado el viernes.

Lamentan fallecimiento de tripulantes

En redes sociales, se publicaron mensajes de condolencias a las familias de las víctimas del accidente

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ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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