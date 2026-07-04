Localizan aeronave accidentada en zona montañosa de San Miguel Pochuta

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó el hallazgo de la aeronave reportada como desaparecida el viernes 3 de julio, luego de la activación de su Transmisor de Localización de Emergencia (ELT).

La DGAC coordinó el operativo interinstitucional de búsqueda y rescate que permitió ubicar la aeronave en una zona montañosa del municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, a unos 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar.

El área donde se encuentra la aeronave presenta condiciones de difícil acceso, según la información oficial.

La DGAC mantiene la coordinación con la Fuerza Aérea Guatemalteca para ejecutar el plan de acceso al lugar.

Añadió que el objetivo es establecer las coordenadas exactas y recabar información oficial sobre las personas a bordo, la aeronave y las circunstancias del accidente.

La Sección de Rescate Aéreo de los Bomberos Voluntarios localizó la aeronave siniestrada con matrícula TG-PIP en las cercanías de la aldea Unión Victoria, municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Equipos de rescate continúan en el área y realizan las acciones necesarias para descender hasta la aeronave y determinar el estado de salud de sus ocupantes.

La operación continúa.

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Con información de Ángel Oliva

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