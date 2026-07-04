Localizan aeronave accidentada en zona montañosa de San Miguel Pochuta

sUCESOS

Localizan aeronave accidentada en zona montañosa de San Miguel Pochuta

Aeronáutica Civil confirma accidente en San Miguel Pochuta, pero aún se desconocen las condiciones de los tripulantes.

y

|

time-clock

AVIONETA ACCIDENTADA EN SAN MIGUEL POCHUTA

Aeronave accidentada en San Miguel Pochuta, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó el hallazgo de la aeronave reportada como desaparecida el viernes 3 de julio, luego de la activación de su Transmisor de Localización de Emergencia (ELT).

La DGAC coordinó el operativo interinstitucional de búsqueda y rescate que permitió ubicar la aeronave en una zona montañosa del municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, a unos 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar.

El área donde se encuentra la aeronave presenta condiciones de difícil acceso, según la información oficial.

La DGAC mantiene la coordinación con la Fuerza Aérea Guatemalteca para ejecutar el plan de acceso al lugar.

EN ESTE MOMENTO

Arriba, el área de conexión de uno de los puentes gemelos de El Trébol, donde actualmente avanzan las excavaciones y cimientos de la estación 4 del AeroMetro; abajo, una recreación digital de cómo lucirá el mismo sector cuando entre en funcionamiento el principal centro de conexión del sistema.

AeroMetro: así será el Complejo El Trébol y las 5 fases de construcción de la Estación 4, Trébol 1

Right
CARRETERA XOCHI

Autopista Xochi amplía su horario de atención: desde cuándo aplica y cuántas garitas operan

Right

Añadió que el objetivo es establecer las coordenadas exactas y recabar información oficial sobre las personas a bordo, la aeronave y las circunstancias del accidente.

La Sección de Rescate Aéreo de los Bomberos Voluntarios localizó la aeronave siniestrada con matrícula TG-PIP en las cercanías de la aldea Unión Victoria, municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Equipos de rescate continúan en el área y realizan las acciones necesarias para descender hasta la aeronave y determinar el estado de salud de sus ocupantes.

La operación continúa.

Para leer más: Aeronáutica investiga posible incumplimiento de normas de seguridad en accidente de avioneta en Huehuetenango

Con información de Ángel Oliva

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidente Aéreo Accidente aéreo en Guatemala Aeronáutica Civil Chimaltenango DGAC San Miguel Pochuta 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM