Accidente de tránsito en ruta que conduce a Siquinalá, Escuintla deja cuatro fallecidos

Los cuerpos de socorro informaron este 26 de julio sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 89 de la ruta que conduce de Santa Lucía Cotzumalguapa a Siquinalá, Escuintla.

De acuerdo con la información de los Bomberos Voluntarios, el accidente dejó cuatro personas fallecidas y una herida.

Por otro lado, los Bomberos Municipales Departamentales difundieron fotografías en las que se observa que en el accidente estuvo involucrado un transporte pesado.

Ambos cuerpos de socorro indicaron que utilizaron equipo especial para recuperar los cuerpos, ya que se encontraban entre los hierros retorcidos del vehículo.

"Se utilizará equipo especial para la recuperación de los cuerpos y se procede a notificar a las autoridades correspondientes", señalaron los Bomberos Municipales Departamentales.

🚨 Accidente de tránsito 🚨



Un fuerte accidente de tránsito se produce a la altura del kilómetro 89, autopista que conduce de Santa Lucía Cotzumalguapa a Siquinalá, Escuintla, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de La Democracia ubicados en el lugar a bordo de la unidad… pic.twitter.com/7aoNyqUExS — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) July 26, 2026

🚨#ACCIDENTEDETRANSITO🚨



📍Km 89 ruta que conduce de Sta Lucia Cotzumalguapa a Siquinala



Se trabajo con equipo especial para la liberación de 4 personas fallecidas dentro de un vehiculo 1 persona fue traladada con vida a centro asistencial, servicio cubierto por Bomberos #18cia… pic.twitter.com/hZhNKiHXja — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 27, 2026

Otro accidente reportado este domingo 26 de julio ocurrió en el kilómetro 123 de la ruta Interamericana, donde dos personas fueron atendidas por presentar crisis nerviosa.

Además, otro accidente ocurrió en la ruta que conduce de Antigua Guatemala a la aldea El Hato, donde una mujer de aproximadamente 30 años falleció.

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