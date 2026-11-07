Cultura adjudica más de Q714 mil en atención y transporte para muestra teatral en Chiquimula

El Ministerio de Cultura y Deportes adjudicó Q714 mil 128 para servicios relacionados con la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla", programada del 6 al 15 de noviembre del 2026 en Chiquimula. Las contrataciones incluyen atención y protocolo para los grupos teatrales, así como el transporte de los artistas que participarán en la actividad.

En atención y protocolo, que contempla habitaciones y alimentación para los participantes, el Ministerio adjudicó Q637 mil a Grand Caporal Hotel, S. A. Otros Q77 mil 128 corresponden al transporte de 205 artistas.

La adjudicación por el hospedaje y comida, se efectuó el 29 de octubre, después de tres concursos relacionados con el mismo servicio. El primero, se publicó el 10 de agosto y figura como prescindido. El segundo, fue el 21 de septiembre y quedó desierto el 23 de octubre.

Ese mismo día, la Dirección General de las Artes publicó un tercer concurso, mediante adquisición directa por ausencia de oferta. A diferencia de los anteriores, este proceso estableció que las propuestas debían presentarse únicamente en papel.

Ministerio explica el procedimiento

Consultado sobre las convocatorias, el Ministerio indicó que las bases definitivas del proceso de cotización se publicaron el 21 de septiembre, con recepción de ofertas prevista para el 2 de octubre. Ante la falta de propuestas, se autorizó una prórroga y se fijó el 21 de octubre como nueva fecha, pero tampoco hubo oferentes.

"Ante la ausencia de oferentes en ambas convocatorias, el Ministerio procedió, con fundamento en los artículos 32 y 43, literal b), de la Ley de Contrataciones del Estado, a realizar una adquisición directa por ausencia de oferta, publicada en Guatecompras el 23 de octubre. En esta modalidad, el 28 de octubre se recibió una oferta física de Grand Caporal Hotel, S. A., que fue adjudicada el 29 de octubre por un monto de Q637,000.00, IVA incluido", explicó la institución.

Sobre la recepción física, señaló que estaba contemplada en las bases y que no se presentaron ofertas físicas ni electrónicas en la segunda convocatoria. Sin embargo, los registros compartidos de Guatecompras identifican los dos concursos anteriores como procedimientos de recepción electrónica.

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Impacto en Chiquimula

El Ministerio sostuvo que la muestra busca descentralizar el acceso al teatro y promover el intercambio artístico mediante presentaciones y talleres.

"La Muestra Departamental de Teatro "Norma Padilla", forma parte de los esfuerzos institucionales por descentralizar y democratizar el acceso a las expresiones artísticas. En 2024 se realizó en Quetzaltenango, en 2025 en Escuintla y, en 2026, tendrá como sede el departamento de Chiquimula", indicó.

También afirmó que la actividad representa una oportunidad para dinamizar la economía local por la demanda de hospedaje, alimentación y transporte.

"Durante diez días, esta actividad reunirá a agrupaciones teatrales de distintas regiones del país, propiciando el intercambio artístico, la formación y el acercamiento del teatro a nuevos públicos. Además de las presentaciones, se desarrollarán talleres impartidos por profesionales del arte dramático, que contribuirán al fortalecimiento de las capacidades de los participantes", comentó.