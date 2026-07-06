Dañan muro de la Ermita de la Santa Cruz en Antigua Guatemala y el CNPAG busca al responsable

El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) solicitó el apoyo de la población para identificar al responsable de los daños ocasionados al muro perimetral de la Ermita de la Santa Cruz, luego de que, presuntamente, un vehículo colisionara contra la estructura durante la mañana de este lunes 6 de julio.

La institución pidió a cualquier persona que tenga información sobre el hecho o sobre el vehículo involucrado que se comunique a los teléfonos 7873-4646, extensiones 104 o 132. El CNPAG aseguró que toda la información será tratada de forma confidencial.

Elisa Ramírez, arquitecta del Departamento de Restauración del CNPAG, explicó que el daño fue descubierto durante la mañana, luego de una inspección rutinaria del inmueble.

"Nuestro guardián salió aproximadamente a las 7.30 horas y el muro perimetral estaba en buen estado. Poco tiempo después pasaron personas que laboran en el sector y también lo observaron sin daños. Por eso suponemos que el accidente ocurrió entre las 8.30 y las 9.30 horas, aproximadamente", indicó.

Ramírez explicó que, hasta el momento, la institución no cuenta con evidencia que permita identificar al responsable, ya que en el área no existen cámaras de videovigilancia municipales y las verificaciones realizadas en los alrededores no permitieron localizar registros del momento del impacto.

"Suponemos que fue algún vehículo, posiblemente un camión, que se estrelló contra el muro, pero no tenemos ningún dato que permita identificarlo", añadió.

La arquitecta aclaró que el muro afectado no forma parte de una estructura histórica, sino que corresponde a una construcción contemporánea elaborada con block pómez y armadura de concreto.

"Como se observa en las fotografías, el muro fue construido con materiales modernos y no posee características antiguas", explicó.

A pesar de ello, señaló que la reparación representará un gasto para la institución, tanto por los materiales como por la mano de obra necesaria para reconstruir el tramo afectado.

Ramírez indicó que, debido a que no se ha identificado a la persona responsable, el CNPAG efectuará las reparaciones con personal y recursos propios.

"Nosotros procederemos a realizar el arreglo con nuestro personal y con los recursos de la institución", afirmó.

Respecto de la intervención, explicó que, al tratarse de una estructura moderna, los trabajos no requieren técnicas especializadas de restauración patrimonial y pueden ser ejecutados por un albañil.

Sin embargo, destacó que la situación habría sido mucho más delicada si el impacto hubiera afectado una estructura histórica.

"Gracias a Dios fue un daño a una estructura contemporánea y no a una estructura antigua. Si hubiera sido patrimonio histórico, la intervención habría requerido personal especializado y la situación sería mucho más compleja", expresó.

La arquitecta hizo un llamado a la ciudadanía para conducir con prudencia y asumir la responsabilidad cuando ocurra un accidente.

"Lo más importante es asumir la responsabilidad por los daños que cada quien ocasiona. Además, es necesario manejar con cuidado para proteger el patrimonio de Antigua Guatemala", manifestó.

Según Ramírez, por la magnitud de los daños visibles en el muro, es probable que el vehículo involucrado circulara a una velocidad considerable.

"Suponemos que tuvo que haber sido un golpe fuerte y que el vehículo iba a una velocidad bastante alta para causar ese daño", concluyó.

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