Denuncian supuesta corrupción en el Hospital Roosevelt por Q16.8 millones en obras no ejecutadas

La Comisión Nacional contra la Corrupción y el Ministerio de Salud informaron este jueves 21 de agosto, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, sobre un caso de corrupción detectado en el Hospital Roosevelt.

Rubén Ernesto Emiliano Ramos, de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Salud, detalló que la Unidad de Auditoría Interna elaboró un informe tras una denuncia presentada por la unidad a la que pertenece.

Explicó que se trata del caso relacionado con el remozamiento y otros servicios que fueron pagados pero no prestados en el Hospital Roosevelt. Según la denuncia, el monto implicado asciende a Q16 millones 842 mil 992.38.

Agregó que como antecedente, en mayo pasado también se denunció un caso similar en el Hospital General San Juan de Dios, con un monto de Q10.7 millones. En conjunto, ambas denuncias suman Q27 millones 553 mil 294.

Según Ramos, el modus operandi consistía en evadir los procesos de cotización y licitación, fraccionando las compras para adjudicarlas de forma directa. Al final, los servicios no se prestaron, pero se autorizaron los pagos a las empresas responsables de los supuestos trabajos.

Además, se simuló la prestación de los servicios y se autorizaron los desembolsos. Las personas vinculadas al caso son representantes legales de empresas, así como funcionarios, empleados y contratistas del Hospital Roosevelt.

La denuncia señala que el 30 de mayo de 2023 se emitieron 17 códigos únicos de registro por servicio de desinfección en varias áreas del hospital, por un monto de Q1 millón 508 mil 787, sin que mediara licitación ni cotización.

Para leer más: Hospital San Juan de Dios denuncia nuevo caso de corrupción por Q20 millones en obras no ejecutadas

La auditoría permitió identificar patrones comunes entre los proveedores. Se detectó que cinco empresas participaron, pese a que los montos superaban los Q90 mil. En algunos expedientes no constan los cronogramas, están incompletos, carecen de fecha o son extemporáneos.

También se halló que las actividades registradas por las empresas no corresponden a los servicios supuestamente prestados en el hospital. No se formalizaron los contratos, no hay actas de negociación ni contratos administrativos, y las actas de satisfacción presentan atrasos evidentes.

Ramos afirmó que estas acciones afectaron el patrimonio del hospital, pues se realizaron compras directas con oferta electrónica y se hicieron modificaciones que no procedían al cierre presupuestario del 2022.

Señaló que un mismo contador prestaba servicios a cuatro de las cinco empresas.

Indicó que a la empresa Productos y Servicios de la Industria y Construcción, S. A. se le adjudicaron trabajos de control de plagas, limpieza general y desinfección por Q5 millones 745 mil 973, y un arrendamiento por Q4 millones 550 mil. En este último caso se evitó la licitación, se fraccionaron las compras, no se justificó la necesidad del alquiler, y aunque en abril de 2023 se recomendó rescindir el contrato, la sugerencia no fue acatada. Posteriormente se descubrió que se trataba de un subarrendamiento, con pagos mensuales de Q325 mil.

De acuerdo con la denuncia, las empresas y personas implicadas habrían incurrido en los delitos de peculado, fraude, abuso de autoridad, fraccionamiento de contratos y pacto colusorio.

Julio Flores, jefe de la Comisión Nacional contra la Corrupción, indicó que han presentado al menos 300 denuncias por corrupción, cada una con su debido proceso. Añadió que el caso del Hospital Roosevelt presenta patrones similares al del Hospital General San Juan de Dios.

Empresas

El Ministerio de Salud compartió este listado de las empresas que estarían implicadas en un caso de corrupción en el Hospital Roosevelt.