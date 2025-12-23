Derrumbe en la ruta a El Salvador: CIV aún no tiene resultado de los estudios técnicos en el km 24.5

Transcurridos 79 días del derrumbe en el km 24.5 de la ruta a El Salvador, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aún no tiene los resultados de los estudios técnicos realizados en el terreno que se desplomó el pasado 6 de octubre y que provocó el cierre total de la vía en ambos sentidos.

A las 3.35 horas del primer lunes de octubre, el talud de 30 metros de altura colapsó y toneladas de tierra cayeron sobre la incipiente construcción de una gasolinera y una tienda de conveniencia. En el lugar quedó soterrado el guardián de la obra.

Un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) señaló que el terreno es arenoso y que la saturación de agua lo hace inestable y propenso a movimientos en masa. Además, en ese punto ya habían sucedido eventos similares en años anteriores.

Las lluvias de la temporada se sumaron a la tragedia, que provocó el cierre de los carriles de ambas vías, por lo que fue necesario movilizar maquinaria pesada para retirar toneladas de tierra y lodo, a fin de despejar los carriles.

De acuerdo con el CIV, se realizó la limpieza del área con apoyo interinstitucional ―Conred, Ejército, Bomberos y las municipalidades de Fraijanes y Villa Canales―. También se hicieron trabajos de bacheo, se demolió el arriate central para habilitar carriles y se colocaron contenedores como barrera de contención provisional.

Dichas estructuras se ubicaron en el lugar debido a los constantes deslizamientos, que ponían en riesgo al personal que removía la tierra y el lodo. Se trata de contenedores tipo marítimo estándar ―usados para el transporte en buques y camiones―, que están en el lugar desde el 11 de octubre, alineados de forma lineal. Cada uno mide 12 metros de largo, 2.4 de ancho y 2.6 de alto.

“Los contenedores se llenaron con roca y se reforzaron mientras se encuentra la mejor solución, además de definir la forma legal para intervenir, ya que corresponde a propiedad privada”, indicó el CIV.

La Municipalidad de Fraijanes, donde se ubica el terreno, informó que este pertenece a César Érick Rolando Winter Chen y que no contaba con las licencias de construcción correspondientes ni con los estudios de impacto ambiental emitidos por las autoridades competentes.

Resultados pendientes

Luego del movimiento de tierra, el CIV anunció que haría un levantamiento topográfico con un dron equipado con sensores láser, para obtener un mapa tridimensional del área.

Además, se indicó que se harían estudios de geofísica, investigaciones del subsuelo para analizar propiedades como densidad, magnetismo, resistividad y elasticidad, evaluaciones que se utilizan para establecer riesgos naturales y apoyar proyectos de ingeniería civil.

El CIV indicó que aún no se tienen los resultados de los estudios técnicos y que se está en la fase de interpretación y conclusiones.

Agregó que un informe de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) señaló que en los muros que colindan con el km 24.5 ya se identificaron grietas por la saturación de humedad en el suelo, lo que podría generar nuevos derrumbes.

El ministerio realiza evaluaciones para atender esos muros mediante la Ley de Infraestructura Vial.

Daño colateral

El impacto del deslizamiento no solo afectó la parte baja del talud, pues en la corona se encuentra la lotificación Joya de Oro, y varias casas quedaron en riesgo. Al menos cinco fueron evacuadas durante los trabajos de limpieza.

Winter Chen, quien en el 2019 fue candidato a alcalde de Fraijanes por el partido Fuerza, es propietario de una finca de 3,727.5 metros cuadrados ubicada en el punto donde ocurrió el deslizamiento, según registro de la Municipalidad de Fraijanes.

Cuando ocurrió la tragedia, la comuna informó que Winter Chen podría enfrentar una multa de hasta Q500 mil por no contar con permisos municipales ni de construcción. El pasado 13 de octubre, el CIV lo denunció ante el Ministerio Público (MP) como responsable de los daños y las pérdidas ocasionadas.

La Fiscalía informó que la investigación del caso sigue en proceso.