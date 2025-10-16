Derrumbe en ruta a Muxbal causa cierre temporal este 16 de octubre

Comunitario

Derrumbe en ruta a Muxbal causa cierre temporal este 16 de octubre

La PMT de Santa Catarina Pinula informa que un derrumbe en el km 8.5 afectará el paso varias horas en el tramo.

La PMT de Santa Catarina Pinula coordina la limpieza de un tramo en la ruta a Muxbal, donde se registró un derrumbe. (Foto Prensa Libre: PMT de Santa Catarina Pinula)

Este jueves 16 de octubre se registró un derrumbe en la ruta a Muxbal, según informó la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula.

El incidente se registra en el kilómetro 8.5 del referido tramo, por lo que las autoridades efectuarán un cierre temporal.

Según la PMT, efectúan trabajos de limpieza desde las 10.15 horas de este jueves, por el tiempo que sea necesario.

Debido a esa situación, las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar vías alternas.

Video de la situación

