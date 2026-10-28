Día de San Judas Tadeo en Guatemala: estas son las calles cerradas en zona 1 y los cambios en el Transmetro este 28 de octubre

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Día de San Judas Tadeo en Guatemala: estas son las calles cerradas en zona 1 y los cambios en el Transmetro este 28 de octubre

Fieles llegan al templo de La Merced para conmemorar a San Judas Tadeo, mientras los cierres viales y cambios en el transporte afectan la movilidad en la zona 1.

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San Judas Tadeo 2026: cuándo y dónde se celebra en Guatemala, horarios de misas y cierres viales

La celebración de San Judas Tadeo este 28 de octubre provoca cierres de calles en la zona 1 de la capital. Conozca los sectores afectados y las rutas alternas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que este 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo en el templo de Nuestra Señora de la Merced, en la zona 1 de la capital, por lo que hay cierres y desvíos viales.

Montejo alerta que permanece cerrada la 11 avenida, desde la 7a. hasta la 4a. calle, así como la 5a. calle, desde la 10 hasta la 12 avenida.

Además, recomienda conducir con precaución en los alrededores de la iglesia debido al paso constante de peatones.

La Policía Municipal de Tránsito sugiere utilizar rutas alternas, ya que se han colocado bardas metálicas en el perímetro de la iglesia debido a la actividad religiosa.

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Entre las opciones de vías alternas, se encuentran habilitadas la 1a., 3a., 8a., 9a. y 10 calle, así como la 5, 7, 9 y 13 avenida de la zona 1.

La actividad religiosa afecta el servicio de la Línea 7 del Transmetro y la ruta 104 del TuBus.

La Municipalidad de Guatemala informa que la estación La Merced está inhabilitada debido a la instalación de ventas, por lo que las unidades de la Línea 7 utilizan una ruta alterna desde la estación Colón hacia la Cruz Roja.

Por el mismo motivo, se suspende el servicio en la parada número 51 de la ruta 104 del TuBus.

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Los creyentes también asisten al templo con flores, velas, marcos y figuras alusivas a San Judas Tadeo.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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