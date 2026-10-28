Día de San Judas Tadeo en Guatemala: estas son las calles cerradas en zona 1 y los cambios en el Transmetro este 28 de octubre

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que este 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo en el templo de Nuestra Señora de la Merced, en la zona 1 de la capital, por lo que hay cierres y desvíos viales.

Montejo alerta que permanece cerrada la 11 avenida, desde la 7a. hasta la 4a. calle, así como la 5a. calle, desde la 10 hasta la 12 avenida.

Además, recomienda conducir con precaución en los alrededores de la iglesia debido al paso constante de peatones.

La Policía Municipal de Tránsito sugiere utilizar rutas alternas, ya que se han colocado bardas metálicas en el perímetro de la iglesia debido a la actividad religiosa.

Entre las opciones de vías alternas, se encuentran habilitadas la 1a., 3a., 8a., 9a. y 10 calle, así como la 5, 7, 9 y 13 avenida de la zona 1.

La actividad religiosa afecta el servicio de la Línea 7 del Transmetro y la ruta 104 del TuBus.

- Día de San Judas Tadeo - Durante todo este miércoles en perímetro del Templo La Merced: ⚠️ Cerrada la 11 avenida desde 7 calle para 4 calle zona 1. ⚠️ Cerrada la 5 calle desde 10 avenida para 12 avenida zona 1 Sus vías alternas más cercanas son: 🟢 1 calle, 3 calle, 8 calle, 9 calle y 10 calle. 🟣 5 avenida, 7 avenida, 9 avenida y 13 avenida. #TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 28, 2026

La Municipalidad de Guatemala informa que la estación La Merced está inhabilitada debido a la instalación de ventas, por lo que las unidades de la Línea 7 utilizan una ruta alterna desde la estación Colón hacia la Cruz Roja.

Por el mismo motivo, se suspende el servicio en la parada número 51 de la ruta 104 del TuBus.

Los fieles conmemoran al santo con la quema de pirotecnia, como bombas y el tradicional "Torito".

Los creyentes también asisten al templo con flores, velas, marcos y figuras alusivas a San Judas Tadeo.

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