Discusión sobre clasificación de desechos sigue en pausa seis meses después del fallo que eliminó la medida

La clasificación de los desechos sólidos causó desacuerdos entre varios sectores desde que se reglamentó como una obligación el 11 de febrero del 2025, y que en agosto de ese año fue anulada por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Transcurridos seis meses desde que la alta corte declaró la norma inconstitucional, el tema salió del radar. Los recolectores de basura señalan que el asunto no se ha vuelto a discutir con las autoridades municipales ni con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

En un principio, el reglamento establecía clasificar la basura en tres grupos: orgánicos, reciclables y no reciclables, pero no logró el apoyo necesario para consolidarse, y el ministerio anunció que las municipalidades podrían solicitar mantener la clasificación únicamente en orgánicos e inorgánicos, lo que la Municipalidad de Guatemala adoptó.

La Unidad de Prensa de la comuna capitalina señala que la separación de la basura en dos grupos continuará mientras el Plan de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos (PIRDES) esté vigente. Este fue aprobado el 7 de agosto del 2024.

Pero, a criterio de los recolectores, “la clasificación de desechos no es la mejor opción para dejar de contaminar” el ambiente, y han planteado otras soluciones, como dejar de utilizar bolsas y comprar artículos que no sean de un solo uso. También proponen legislar para que "las grandes industrias se hagan responsables de los desechos que generan, de modo que produzcan residuos que puedan reutilizarse"; sin embargo, estas propuestas no han sido consideradas.

Mesas de diálogo

El 26 de febrero del 2025 se estableció una mesa de diálogo entre los recolectores y recicladores de base de la capital, la Municipalidad de Guatemala y el Marn, en busca de una salida viable para implementar la clasificación de los desechos sólidos.

Los recolectores afirman que fueron pocas las veces que se sentaron a dialogar el año pasado, pero en lo que va del 2026 no se han reunido. La comuna capitalina señala que el espacio “continúa abierto”.

Sin embargo, el Marn indica que dicha mesa de diálogo fue suspendida luego que la comuna capitalina se retirara de ese espacio. Aunque, se lograron acuerdos clave en beneficio de los recicladores de base.

La municipalidad afirma que se realizaron varias reuniones y talleres con los actores involucrados. En las sesiones se intercambiaron propuestas y opiniones que “aún se encuentran en proceso de análisis y trabajo conjunto”.

Además, señala que, a raíz de lo conversado, se instauró una mesa de atención para continuar abordando los temas relacionados con la clasificación de los desechos.

Por otro lado, la gremial de recolectores a escala nacional señala que no hay diálogo con las autoridades del Marn y que la gran mayoría de la población dejó de clasificar la basura, como lo establecía el reglamento.

Desde la Anam

La resolución de la CC señala que el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes (Acuerdo Gubernativo 164-2021) viola la autonomía municipal, pues se entrometía en competencias exclusivas de las comunas, como la recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos.

Por su parte, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) señalaba que el reglamento no era funcional para las alcaldías y planteó trabajar una normativa nueva.

Sebastián Siero, presidente de la asociación, indica que intentaron reunirse en tres ocasiones con representantes del Marn para desarrollar un reglamento conjunto, pero no asistieron a ninguna de las citas.

Considera que las autoridades “dejaron en el olvido” el tema de la clasificación de los desechos e indica que, como Anam, buscan soluciones a la problemática de la basura y la contaminación ambiental.

“Seguimos construyendo plantas de tratamiento de aguas negras y estamos diseñando una planta de tratamiento de basura”, dice Siero. Sin embargo, aún definen dónde instalarán esta última; por ahora se evalúan tres terrenos en carretera a El Salvador.

Por su parte el Marn señala que para atender la problemática de la basura y la contaminación ambiental elabora una nueva propuesta de ley para la gestión de desechos en el país, que entregará al Congreso de la República.

Impulsa la campaña nacional "Limpiemos Guatemala" para educar y concientizar a la población sobre el manejo de la basura y colabora con el sector privado para promover el reciclaje de plásticos.

Además de dar asistencia técnica a las municipalidades, y de coordinar jornadas de limpieza en carreteras y destinos turísticos, recién firmó el Pacto por Atitlán Transparente con el sector de restaurantes para reducir el consumo de plásticos de un solo uso.