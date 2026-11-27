Un accidente de tránsito en el kilómetro 182 de la ruta CA-2, en San Sebastián, Retalhuleu, cobró la vida de Cindy Karina Pérez Ixcoy, de 28 años, y dejó herido a Juan José Domínguez Revolorio, de 27, quienes se movilizaban en una motocicleta cuando fueron embestidos por un tráiler. La mujer falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue auxiliado y trasladado al Hospital Nacional. Según la versión preliminar de las autoridades, el conductor del transporte pesado habría invadido el carril contrario y, tras el percance, huyó del lugar.

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se analizaron los riesgos de circular durante la noche por carreteras con iluminación insuficiente, deficiencias en la señalización y escasa supervisión de las autoridades. Se destacó la vulnerabilidad de los motociclistas frente al transporte pesado, debido a las diferencias de tamaño, peso y distancia de frenado.

Asimismo, se cuestionó la falta de acciones preventivas en rutas de importancia comercial y turística, aunque todavía corresponde a las autoridades establecer las circunstancias que provocaron este accidente.

Imprudencias del transporte pesado y riesgos para otros conductores

Otro de los aspectos abordados fue el peligro que representan el exceso de velocidad, la invasión de carriles y las maniobras intimidatorias de algunos conductores de transporte pesado. Durante el análisis también se planteó la importancia de supervisar las condiciones en las que laboran los pilotos, particularmente sus períodos de descanso y los posibles efectos de la fatiga sobre su capacidad de reacción. Sin embargo, no se ha establecido que el cansancio o el exceso de velocidad hayan influido directamente en el accidente de Retalhuleu.

Urgen acciones para prevenir más muertes en carretera

El análisis también puso énfasis en la necesidad de fortalecer la presencia de las autoridades de tránsito, mejorar la infraestructura carretera y promover una conducción responsable. Se destacó que la prevención de accidentes requiere tanto del cumplimiento de las normas por parte de los conductores como de una fiscalización efectiva de las instituciones encargadas de la seguridad vial.

Las deficiencias en la infraestructura carretera, las imprudencias del transporte pesado y la escasa supervisión vial generan preocupación por la seguridad de los conductores. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El caso plantea nuevamente la necesidad de que las acciones institucionales no se limiten a atender las emergencias, sino que permitan prevenir tragedias y proteger la vida de quienes transitan por las carreteras del país.

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