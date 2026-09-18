“Un machete puede ser un arma letal”: el riesgo detrás de una pelea vial en zona 10 que escaló con amenazas

Un hombre descendió de un camión recolector de desechos con un machete durante una discusión con un motorista en la 19 avenida de la zona 10 capitalina, hecho que quedó grabado y fue difundido en redes sociales este viernes 18 de septiembre.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los panelistas analizaron el altercado ocurrido entre los ocupantes de un camión recolector y un motorista de reparto mientras los vehículos permanecían detenidos por un semáforo en rojo. Las imágenes muestran a un hombre fuera del camión con un machete en la mano durante la discusión. Hasta ahora se desconoce qué originó el enfrentamiento y no se ha informado de personas heridas o capturas.

Señalan riesgo de que el conflicto escalara

Los participantes del programa centraron su análisis en el riesgo de que la confrontación derivara en una agresión física. Uno de ellos señaló que “un machete utilizado de una manera incorrecta puede ser un arma letal” y consideró que la reacción del motorista contribuyó a impedir que el altercado escalara. Otro panelista sostuvo que, ante una situación de ese tipo, apartarse de la confrontación y buscar el diálogo puede evitar consecuencias graves.

Los panelistas destacaron que el motorista permaneciera sin responder físicamente a la presencia del machete. “Qué bueno que tuvo esa actitud”, expresó una de las participantes, quien agregó que conflictos cotidianos en el tránsito pueden agravarse cuando los conductores reaccionan de manera violenta. Aclaró, sin embargo, que esa circunstancia no justifica que una persona saque un arma durante una discusión vial.

Video y placa podrían ser elementos para una investigación

Durante el análisis también se señaló que la grabación muestra parte del incidente y permite observar el número de placa del camión, por lo que los panelistas consideraron que el video podría constituir un elemento para una eventual denuncia o investigación de las autoridades. “Debería de haber alguna acción en contra de estas personas, principalmente que hay evidencia, hay un video”, comentó una de las participantes.

Panelistas de Impacto Directo destacaron la reacción del motorista ante un hombre que descendió de un camión con un machete en la zona 10. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los panelistas añadieron que este tipo de confrontaciones no se limita al uso de armas blancas, pues también han observado incidentes viales en los que se exhiben armas de fuego u otros objetos para intimidar. Sobre el caso de la zona 10, insistieron en que la conducta del motorista permitió que el enfrentamiento no pasara de la discusión mostrada en el video. Hasta el momento no se conocen públicamente las circunstancias previas al altercado ni si el motorista presentó una denuncia.

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