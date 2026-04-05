Semana Santa 2026 registra menos accidentes y muertes que en 2025 en Guatemala, según datos preliminares

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Semana Santa 2026 registra menos accidentes y muertes que en 2025 en Guatemala, según datos preliminares

Guatemala reporta menos accidentes, fallecidos y lesionados en Semana Santa 2026, según datos preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito.

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Un autobús de transporte extraurbano y un microbús quedaron con severos daños tras el accidente registrado el 4 de abril de 2026 en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla, que dejó al menos un fallecido y varios heridos. (Foto, Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Un autobús de transporte extraurbano y un microbús quedaron con severos daños tras el accidente registrado el 4 de abril de 2026 en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla, que dejó al menos un fallecido y varios heridos. (Foto, Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

La siniestralidad vial en Guatemala durante la Semana Santa 2026 registró una disminución en comparación con el mismo período de 2025, según datos preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), elaborados con base en reportes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre el Domingo de Ramos y el Sábado Santo, las autoridades contabilizaron 169 hechos de tránsito en 2026, frente a 197 en 2025, lo que representa una reducción del 14.2%.

En ese mismo lapso, el número de personas fallecidas también descendió, al pasar de 52 en 2025 a 42 en 2026, equivalente a una disminución del 19.2%.

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Los registros reflejan además una baja en la cantidad de lesionados, que pasó de 245 a 209, lo que supone una caída del 14.7%.

En términos absolutos, esto se traduce en 28 accidentes menos, 10 fallecidos menos y 36 lesionados menos durante el período analizado.

Estas cifras forman parte del monitoreo anual que realiza el Onset para evaluar la seguridad vial en Guatemala en períodos de alta movilidad, como la Semana Santa, cuando se incrementa el flujo vehicular hacia destinos turísticos y centros religiosos.

De acuerdo con las autoridades, estos datos permiten identificar patrones de riesgo y orientar operativos de prevención y control en carreteras, especialmente durante fechas clave del calendario nacional.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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