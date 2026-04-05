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Filas de vehículos: autoridades alertan de tráfico por regreso de veraneantes a la capital tras Semana Santa
Autoridades de tránsito alertan de alta carga vehicular en los diferentes ingresos de la ciudad de Guatemala tras el fin de la Semana Santa.
Este domingo 5 de abril, varios guatemaltecos regresarán a la capital después del descanso de Semana Santa, lo cual implicará una mayor cantidad de vehículos en los diferentes accesos a la ciudad de Guatemala.
Por ello, las autoridades de tránsito han informado sobre los puntos donde se prevé mayor afluencia vehicular en el retorno a la capital.
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la ciudad de Guatemala, informó en sus redes sociales que varios usuarios ingresarán a la capital en la mañana y al mediodía.
Respecto de los puntos de ingreso a la capital donde se prevé mayor cantidad de conductores, Montejo enumeró los siguientes:
- Ruta al Pacífico
- Ruta Interamericana, CA-1 Occidente
- Ruta al Atlántico
- Ruta Interamericana
Por su parte, la Policía Nacional Civil de Tránsito informó en sus redes sociales sobre varios operativos de control en diferentes puntos del país para mejorar la movilidad vehicular.
Algunas rutas donde se encuentran las autoridades de tránsito son la CA-14 y la CA-9 Norte.
Fila de vehículos
Desde este domingo se han reportado largas filas de vehículos en el retorno a la ciudad de Guatemala.
Uno de los puntos es la ruta a Cocales, Suchitepéquez, y la circunvalación desde el kilómetro 113.
Las imágenes muestran largas filas de vehículos en el retorno a la capital.
De acuerdo con el periodista Charlie González, la fila de vehículos es de aproximadamente diez kilómetros.
A su vez, ya se observan largas filas de vehículos en diferentes zonas de la ciudad capital tras el fin del descanso de Semana Santa, como en la ruta al Pacífico.
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