Filas de vehículos: autoridades alertan de tráfico por regreso de veraneantes a la capital tras Semana Santa

Este domingo 5 de abril, varios guatemaltecos regresarán a la capital después del descanso de Semana Santa, lo cual implicará una mayor cantidad de vehículos en los diferentes accesos a la ciudad de Guatemala.

Por ello, las autoridades de tránsito han informado sobre los puntos donde se prevé mayor afluencia vehicular en el retorno a la capital.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la ciudad de Guatemala, informó en sus redes sociales que varios usuarios ingresarán a la capital en la mañana y al mediodía.

Respecto de los puntos de ingreso a la capital donde se prevé mayor cantidad de conductores, Montejo enumeró los siguientes:

Ruta al Pacífico

Ruta Interamericana, CA-1 Occidente

Ruta al Atlántico

Ruta Interamericana

Domingo de resurrección, es día de demanda vehicular, en los ingresos a Ciudad Guatemala.



Usuarios que salieron día por día, en una semana, retornan en domingo, especialmente por la mañana y medio día.



Entradas en su orden, serán:



- Ruta El Pacífico

- Ruta Interamericana CA1… pic.twitter.com/gvK8gZEdpL — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 5, 2026

Por su parte, la Policía Nacional Civil de Tránsito informó en sus redes sociales sobre varios operativos de control en diferentes puntos del país para mejorar la movilidad vehicular.

Algunas rutas donde se encuentran las autoridades de tránsito son la CA-14 y la CA-9 Norte.

Fila de vehículos

Desde este domingo se han reportado largas filas de vehículos en el retorno a la ciudad de Guatemala.

Uno de los puntos es la ruta a Cocales, Suchitepéquez, y la circunvalación desde el kilómetro 113.

Fila de vehículos en tramo a Cocales, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Charlie González GT)

Las imágenes muestran largas filas de vehículos en el retorno a la capital.

Se prevé una alta carga vehicular en diferentes ingresos de la ciudad capital. (Foto Prensa Libre: Charlie Gonz´´alez GT)

De acuerdo con el periodista Charlie González, la fila de vehículos es de aproximadamente diez kilómetros.

A su vez, ya se observan largas filas de vehículos en diferentes zonas de la ciudad capital tras el fin del descanso de Semana Santa, como en la ruta al Pacífico.

(Foto Prensa Libre: Esbin García)

(Foto Prensa Libre: Esbin García)

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