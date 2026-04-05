León XIV envía mensaje global de paz en su primera bendición pascual en el Vaticano

El papa León XIV presidió este Domingo de Pascua su primera bendición Urbi et Orbi en la plaza de San Pedro del Vaticano, ante más de 50 mil fieles, con un llamado a la paz sin referencias a conflictos específicos.

El pontífice, cuyo nombre secular es Robert Prevost, optó por un enfoque global en su mensaje pascual, instando a la humanidad a no caer en la indiferencia frente al mal, el odio y la guerra, en contraste con la tradición de mencionar focos de tensión internacional.

Elegido en mayo de 2025, León XIV completa su primera Semana Santa como papa con participación en todos los ritos, algo que no ocurría en años recientes debido al estado de salud de su predecesor, el papa Francisco.

LECTURAS RELACIONADAS Fallece monseñor Mario Enrique Ríos Montt

¿Qué es el Urbi et Orbi y cuál fue su mensaje?

Horas antes, León XIV celebró la misa del Domingo de Resurrección en una plaza decorada con arreglos florales, donde apeló a la esperanza frente a los conflictos y cuestionó la “idolatría del lucro” que afecta los recursos del planeta.

La bendición Urbi et Orbi —expresión en latín que significa “a la ciudad y al mundo”— es uno de los mensajes más solemnes del pontífice y se reserva para ocasiones especiales como la Pascua, la Navidad y la elección de un nuevo papa. Se pronuncia desde el balcón central de la Basílica de San Pedro y tiene alcance global para la Iglesia católica.

Pope Leo's Easter message:



"Let those who have weapons lay them down! Let those who have the power to unleash wars choose peace! Not a peace imposed by force, but through dialogue! Not with the desire to dominate others, but to encounter them!" pic.twitter.com/L4ohXpvzp7 — Vatican News (@VaticanNews) April 5, 2026

En su mensaje pascual, León XIV imploró a Dios que conceda la paz a un mundo “asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia”. Además, hizo un llamado a la “conversión” hacia la paz y advirtió sobre el riesgo de la indiferencia ante la muerte de miles de personas.

Como parte de este mensaje, el pontífice convocó a los fieles a participar en una vigilia de oración por la paz el próximo 11 de abril en la basílica vaticana.

Semana Santa marcada por llamados a la paz

El llamado a la paz ha sido constante durante la Semana Santa, incluyendo el Viacrucis del Coliseo y la Vigilia Pascual, donde el pontífice evitó mencionar escenarios bélicos concretos, pero advirtió sobre la guerra, los abusos de poder y la injusticia.

Al finalizar los actos litúrgicos, recorrió la plaza de San Pedro y la vía de la Conciliación en el papamóvil, donde saludó a miles de peregrinos y bendijo a niños presentes en la celebración.

Durante la jornada, también recordó al pontífice argentino, quien realizó su última aparición pública en la Pascua del año anterior.