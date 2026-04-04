Semana Santa 2026 deja más de 100 accidentes y al menos 34 fallecidos en Guatemala

Los accidentes de tránsito durante la Semana Santa 2026, con cifras que evidencian el impacto de la movilidad hacia destinos turísticos, especialmente en rutas al sur del país.

De acuerdo con datos oficiales disponibles hasta el miércoles 1 de abril de 2026, las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito consignan, solo entre el Domingo de Ramos y Miércoles Santo, al menos 88 accidentes viales, con un saldo de 11 personas heridas y 28 fallecidas.

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No obstante, información difundida en redes sociales por instituciones vinculadas a la atención de emergencias y regulación vial sugiere que la cifra podría ser mayor. Reportes, entre el jueves y sábado, de ASONBOM de Guatemala, Provial, la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala y Tránsito de Villa Nueva dan cuenta de al menos 27 accidentes adicionales, con 23 personas heridas y 6 fallecidas.

Uno de los hechos más recientes se registró este 4 de abril en la carretera antigua a Palín-Escuintla, donde el piloto de un bus de transporte extraurbano colisionó contra un microbús. El accidente dejó al menos 10 personas heridas y un fallecido; según reportes preliminares, el conductor se encontraba en estado de ebriedad.

ACCIDENTE COLECTIVO.

Bomberos Voluntarios trabajan en un accidente de tránsito en el Km. 49 ruta antigua de Palin hacía Escuintla. Esta involucrada una unidad de transporte colectivo, y un microbus

10 personas heridas trasladadas.

01 hombre fallecido en el lugar. pic.twitter.com/bb4PpzQafJ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 5, 2026

Al integrar ambos registros, el balance preliminar asciende a por lo menos 120 hechos de tránsito, 34 personas lesionadas y 34 fallecidas en el país durante los días de asueto.

Las autoridades han reiterado llamados a la precaución vial, especialmente en carreteras con alta afluencia vehicular como la ruta al Pacífico y tramos que conectan con destinos turísticos. El incremento en el flujo vehicular, combinado con factores como el exceso de velocidad, la imprudencia y la conducción bajo efectos del alcohol, figuran entre las principales causas de los percances.

Ante el retorno masivo previsto hacia la Ciudad de Guatemala y otros puntos del país, las autoridades instan a los conductores a planificar sus viajes, respetar los límites de velocidad, evitar manejar en estado de ebriedad y verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos. Asimismo, recomiendan mantener la paciencia en carretera y acatar las indicaciones de los cuerpos de tránsito para reducir el riesgo de nuevos incidentes.