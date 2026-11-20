Un motociclista evitó atropellar a un peatón en la diagonal 6, zona 10 de la Ciudad de Guatemala, luego de que este intentara cruzar por el paso de cebra cuando el semáforo estaba en verde para los vehículos .El incidente quedó grabado en video por el conductor, quien logró frenar antes de alcanzar a la persona. Las imágenes muestran que, pese al riesgo, el peatón continuó su recorrido sin que se registrara un atropello.

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se analizó cómo las imprudencias en la vía pública también pueden involucrar a los peatones. Se destacó que la prioridad de paso no elimina la obligación de observar los semáforos y verificar las condiciones del tránsito.

Asimismo, se señaló que los conductores deben mantener la atención y una velocidad que les permita reaccionar ante situaciones imprevistas, como ocurrió en este caso.

¿Por qué una persona cruza sin advertir el peligro?

Otro de los aspectos abordados fue la falta de atención al entorno, que puede influir en decisiones riesgosas al caminar por la ciudad. Se mencionaron posibles factores como las distracciones, la concentración excesiva en otras preocupaciones o el desconocimiento de las señales viales.

Sin embargo, no existen elementos para determinar qué motivó la conducta del peatón que aparece en el video, por lo que cualquier explicación sobre su estado emocional o psicológico sería especulativa.

El incidente en la zona 10 genera un debate sobre la responsabilidad compartida de peatones y conductores, el respeto a los semáforos y la prevención de accidentes. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Señalización y medidas para prevenir accidentes

La discusión también se centró en las condiciones del sector, donde existe circulación frecuente de personas cerca de establecimientos comerciales. Se destacó la utilidad de las señales auditivas de los semáforos y los botones para solicitar el paso peatonal, así como la necesidad de que los usuarios conozcan su funcionamiento. Entre las propuestas planteadas figura reforzar la orientación y vigilancia preventiva en los cruces concurridos, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo tanto para peatones como para conductores.

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