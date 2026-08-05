Motorista ebrio se accidenta en la zona 7 y recibe multa de Q5 mil

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Motorista ebrio se accidenta en la zona 7 y recibe multa de Q5 mil

Conducir bajo los efectos del alcohol puede terminar en una tragedia. Un motorista se accidentó en la zona 7 de la capital y recibió una multa de Q5 mil después de que una prueba de alcoholemia confirmó que manejaba ebrio.

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Cintillo
Conducir bajo los efectos del alcohol puede terminar en una tragedia. Un motorista se accidentó en la zona 7 de la capital y recibió una multa de Q5 mil después de que una prueba de alcoholemia confirmó que manejaba ebrio.

Conducir bajo los efectos del alcohol reduce la capacidad de reacción y aumenta el riesgo de accidentes con consecuencias graves o mortales. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, PMT).

¿Conducir después de consumir alcohol parece una decisión sin consecuencias? La pérdida de reflejos, el exceso de velocidad y la reducción de la capacidad para reaccionar pueden convertir un trayecto cotidiano en un accidente con víctimas mortales, advirtieron panelistas al analizar el caso de un motorista que se accidentó en la zona 7.

El conductor resultó herido y la motocicleta sufrió daños materiales. Después de auxiliarlo, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) le practicaron una prueba de alcoholemia que dio resultado positivo, según la información divulgada por las autoridades.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los panelistas analizaron el accidente, la multa de Q5 mil, los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o de ciertas sustancias, las posibles consecuencias penales, la falta de educación vial y el impacto que estos hechos pueden tener en los servicios públicos de salud.

Un accidente que pudo tener consecuencias mayores

La PMT informó que la prueba de alcoholemia practicada al conductor dio resultado positivo. Las autoridades le impusieron una multa de Q5 mil, coordinaron la presencia de la Policía Nacional Civil y se comunicaron con un familiar para que se responsabilizara del motorista y de la motocicleta.

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En el programa, los panelistas consideraron que la intervención de los agentes evitó que el hombre continuara conduciendo y pudiera ocasionar otro accidente. “Por lo menos le salvaron la vida a él y a muchas personas más”, afirmaron durante la discusión.

Manejar después de consumir alcohol pone en riesgo la vida del conductor, de otros usuarios de la vía y puede derivar en sanciones y responsabilidades penales. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, PMT).

También señalaron que este tipo de incidentes refleja una conducta recurrente en las calles y carreteras del país.

Esta es una historia de imprudencia, es una historia recurrente que vemos frecuentemente”, expusieron.

Los comentaristas destacaron que el accidente únicamente dejó daños materiales y lesiones para el conductor, pero advirtieron que una colisión, un atropello o una maniobra a alta velocidad podrían causar heridas graves o la muerte de otras personas.

Alcohol, medicamentos y pérdida de capacidades

Uno de los puntos abordados fue que el alcohol no es la única sustancia capaz de reducir las habilidades necesarias para conducir. Durante el programa se mencionó que algunos medicamentos pueden provocar sueño, pérdida de reflejos, disminución de la coordinación o dificultades para reaccionar ante una emergencia.

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También afirmaron que, cuando una persona provoca un accidente con heridos o fallecidos, las autoridades pueden ordenar exámenes toxicológicos para establecer si conducía bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos.

Los accidentes relacionados con el consumo de alcohol pueden ocasionar lesiones graves, pérdidas humanas y mayores costos para los servicios de emergencia y salud. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, PMT).

Los panelistas insistieron en que una bebida alcohólica puede afectar de manera diferente a cada persona, dependiendo de factores como el peso, la alimentación, el metabolismo y el tiempo transcurrido desde el consumo. Por esa razón, sostuvieron que la única decisión segura es no conducir después de beber.

Accidentes también presionan los servicios de salud

El análisis incluyó el impacto que los hechos de tránsito pueden causar en hospitales, cuerpos de socorro y otras instituciones públicas.

Los panelistas afirmaron que la atención de un motorista lesionado puede requerir cirugías, implantes, hospitalización, rehabilitación y fisioterapia. Según las cifras mencionadas durante el programa, la atención de algunos accidentes podría representar un costo de entre Q80 mil y Q100 mil.

Al pueblo de Guatemala le cuesta de Q80 mil a Q100 mil cada hecho de tránsito”, afirmaron.

Además, señalaron que las consecuencias económicas no terminan con la atención de emergencia. A los gastos hospitalarios pueden sumarse el tratamiento posterior, la rehabilitación, la pérdida temporal de ingresos, los daños a los vehículos y las afectaciones para las familias.

Aparte del costo de la emergencia, luego viene la rehabilitación, la fisioterapia y todo el tratamiento posterior”, explicaron.

El caso generó además cuestionamientos sobre la educación vial y la efectividad de las sanciones para cambiar la conducta de los automovilistas y motoristas.

La PMT reiteró el llamado a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, debido a que disminuye la capacidad de reacción y aumenta el riesgo de accidentes en pocos segundos.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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